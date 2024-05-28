Стратегия развития МСБ 2027

На днях опубликован обновленный проект Стратегии восстановления, устойчивого развития и цифровой трансформации малого и среднего предпринимательства на период до 2027 года. Он несколько месяцев дорабатывался Минэкономики вместе с ведущими аналитическими центрами и бизнес-ассоциациями.

Ключевые новации стратегии:

- перезагрузка Бюро экономической безопасности Украины, Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы, проведение прозрачных конкурсов на руководителей этих служб, переаттестация всех кадров.

- Введение системы страхования военных рисков.

- Отмена лишних регуляторных инструментов, цифровизация и упрощение процедур, чтобы облегчить функционирование предприятий.

- Внедрение любых изменений, влияющих на работу бизнеса, только вследствие длительных консультаций с предпринимателями, в частности МСП. Налаживание неизменного диалога меж предпринимательской экосистемой и органами государственной власти.

- Закрепление четких критериев определения наличия трудовых отношений между сотрудником и работодателем, а также обеспечением одинакового применения этой нормы к отношениям, которые действительно являются трудовыми, а не гражданско-правовыми.

- Упрощение деятельности самозанятых лиц, упрощение и автоматизация учета для них, благоприятный налоговый режим.

- Введение электронных счетов и не обязательность актов выполненных работ.

- Внедрение социально справедливого механизма бронирования, которое будет способствовать созданию предсказуемости работы МСП.

- Внедрение образовательных программ переквалификации, внедрение государственных программ по привлечению иностранных работников.

- Регулярное получение обратной связи от бизнес-сообществ и региональных заинтересованных сторон, бизнес-объединений, кластеров.

– Обеспечение проведения ежегодного исследования бюрократической нагрузки на МСП.

– Обеспечение стимулирования и технической поддержки перехода украинского бизнеса из российского программного обеспечения.

В целом обновленный проект Стратегии выглядит сбалансированным, содержит много важных задач, способствующих восстановлению и развитию МСБ. Важно широчайшее утверждение Кабмином Стратегии и быстрая реализация ее главных задач.

Национальная стратегия доходов 2030

В то же время существует уже утвержденная Кабмином Национальная стратегия доходов 2030 г., которая, в отличие от Стратегии развития МСБ, была наработана Минфином в тайном режиме, и содержит значительное количество отрицательных для МСБ новаций.

Нацстратегия 2030 года предусматривает ряд изменений, значительно расширяющих коррупционные возможности контролирующих органов, оставляя их не реформированными. Более того, Нацстратегия предусматривает на ближайшие годы в рамках борьбы с налоговым долгом предоставление полномочий ГНС без решения суда налагать арест на счета (имущество) и блокировать их до полного погашения налогового долга.

Также налоговики могут получить полный доступ к информации об объеме и обращении средств всех налогоплательщиков, в том числе и физических лиц, на их счетах в банках (без решения суда и уголовных производств).

Эти нормы несут значительные коррупционные риски, а также закрепляют законодательно нарушение конституционного принципа презумпции невиновности.

Также Нацстратегия предусматривает изменение упрощенной системы налогообложения (далее – ССО), сузив сферу ее применения путем исключения юридических лиц и увеличив эффективные ставки налогов до уровня общего режима с одновременным усложнением процедур соблюдения налогового законодательства.

Министерство финансов пытается предусмотреть современные европейские инструменты и практики, не имея главного – европейского верховенства права, европейского качества госуправления, европейского низкого уровня коррупции в госорганах.

Поэтому в настоящее время имеем крайне странную ситуацию, когда Министерство экономики нарабатывает настоящий позитивный стратегический документ для развития МСБ в инклюзивном процессе, а другое министерство в том же Кабмине – Минфин – наработало документ, которым предусмотрено консервирование коррупционных налоговой и таможенной службы и дополнительное расширение для них коррупционных возможностей.

Надеемся, что народные депутаты отделят "зерна от плевел" и реализуют ключевые задачи Стратегии развития МСБ 2027, оставив без внимания некачественный документ Минфина – Нацстратегию доходов 2030 года.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net