В Словакии на президентских выборах победил пророссийский кандидат Петер Пеллегрини, который заменит на посту проукраинскую Зузану Чапутову

Петер Пеллегрини — соратник по правительственной коалиции премьера Роберта Фицо, тоже за "мир" с Россией, против помощи Украине, и разрушает демократические институты. Их позиции схожи с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Пеллегрини победил прозападного экс-главу МИД Ивана Корчока с разницей 53,12% против 46,87% голосов.

Победил, потому что с момента последних парламентских выборов 30 сентября 2023 года не прошло много времени, и всю вину за снижение благосостояния сбрасывал на правительство предшественников. Корчок был в этом кабинете министров, поэтому его отождествляют с непопулярными решениями, связанными с Covid-19, войной и помощью Украины.

Пеллегрини преподносит себя в качестве социал-демократа, который позаботится о благосостоянии словаков.

А еще часть граждан поверили, что Корчок – президент войны, а Пеллегрини – мира.

Теперь Фицо и его союзники будут контролировать всю власть – под их контролем парламент, правительство и президент.

Для Украины последствия выборов будут зависеть от процессов не только в Словакии, но в Венгрии и Польше. Насколько там сильны будут антиукраинские силы, как громко их голос будет звучать в ЕС, насколько Евросоюз смирится с тем, что Фицо будет уничтожать демократические институты. Слабая реакция на такие действия в Венгрии уже ободрила других популистов по ЕС.

Пеллегрини принял пророссийскую риторику, говорит о мире и переговорах с Россией. Но когда говорит о желании восстановить связи с РФ, добавляет, что это будет только после войны. Фицо и Пеллегрини де-факто пользуются Россией и ее пропагандой для своих целей – уничтожение словацких демократических институтов.

Одна из разниц между Россией и Украиной в том, что Киев ищет сильных союзников, а Москва — слабых. Ставка на Фицо или Орбана – пример. Хотя эти слабые имеют свой голос и влияние в ЕС.

Украина должна больше работать со словацким обществом, потому что Россия непрерывно действует в этом направлении.

А также побеждать на поле боя, дипломатии, получении помощи. Если усилит позиции на международной арене, то будет отношение как к сильному государству. Народ любит сильных. Никто не хочет быть на стороне проигравших.

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