За 9 месяцев 2024 года банки завезли рекордные объемы наличной валюты – 11,194 млрд долл. Это больше на 18%, чем было завезено за весь 2023 год (9,46 млрд), и больше, чем было суммарно завезено за весь 2021 и 2022 год вместе взятые.