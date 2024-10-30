Почему спрос на валюту в октябре побьет исторический рекорд
Андрей Шевчишин
финансовый аналитик
За 9 месяцев 2024 года банки завезли рекордные объемы наличной валюты – 11,194 млрд долл. Это больше на 18%, чем было завезено за весь 2023 год (9,46 млрд), и больше, чем было суммарно завезено за весь 2021 и 2022 год вместе взятые.
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