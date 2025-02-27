Это не о том, чтобы быть тем звеном, которое передает приказы (распоряжения) "сверху" и только докладывает о выполнении задач подчиненными "наверх"

Проблема создания дивизий и корпусов насущна, даже перезрела и требует немедленного решения, но это отнюдь не говорит о том, что она будет решена быстро и сразу. Это достаточно длительный процесс и в условиях войны несет определенные риски, прежде всего по потере управления, что, в свою очередь, может повлиять на боеспособность и устойчивость войск.

На мой взгляд, процесс должен охватывать создание дивизий (3-4 бригады) и корпусов (2-3 дивизии и 2-4 бригады или 6-8 бригад), варианты могут быть разные.

Основной проблемой формирования управлений дивизий, корпусов является отсутствие кадров соответствующего уровня подготовленности. Сегодня практически нет офицеров, у которых есть опыт прохождения службы на должностях начальников отделов, отделений в соответствующих структурах, штабах, а тем более в командованиях, от слова вообще.

Поэтому, по-моему, целесообразно было бы формировать эти управления на базе управлений тактических группировок (ТУ), комплектуя определенные должности наиболее опытными офицерами из управлений бригад, не нарушая их сплоченность и слаженность, а их в свою очередь доукомплектовывать офицерами за счет сокращения других органов военного управления (ОВУ).

Итак, мы сохраняем бригады как цельные организмы с сохраненной боеспособностью, что очень важно во время войны.

Что касается управлений корпусов, то их формирование осуществлять на основе управлений оперативно-тактических группировок (ОТУ), усиливая их за счет высших ОВУ. При создании "с нуля" комплектование их осуществлять за счет высших ОВУ.

Но формирование дивизий (корпусов) – это не только формирование управлений, а это еще и комплектование соединений и воинских частей: боевых, боевого и другого обеспечения.

Тогда командир корпуса (дивизии) получает возможность влиять на обстановку, реагировать на ее изменения, оказывать помощь бригадам и брать выполнение части задач на себя, что является подтверждением реального лидерства. Это не о том, чтобы быть тем звеном, которое передает приказы (распоряжения) "сверху" и только докладывает о выполнении задач подчиненными "наверх".

Если формирование так называемого "дивизионного комплекта" возможно осуществить за счет перераспределения сил и средств бригад, то и "корпусный комплект" необходимо формировать заново или передавая часть из высших инстанций.

Еще один сложный вопрос – подготовка оперативного состава управлений корпусов (дивизий), что будет включать как теоретическую составляющую, так и практическую: слаживание (шт, ршт, сшт, кшт и т.п.). Это также подразумевает наличие опытных преподавателей (инструкторов).

Это можно организовать на базе НПОУ или на другой учебной базе с привлечением преподавателей этого заведения и офицеров, генералов ГШ, КСО, командования родов войск (сил).

Считаю, что формирование корпусов в составе НГУ, ГНСУ пока не целесообразно, в крайнем случае, достаточно дивизий этих структур.

Проведение всех этих мероприятий оптимизирует и улучшит качество и эффективность системы боевого (оперативного) управления, обеспечит успешное выполнение задач, усилит проявление лидерства командиров (командующих), их ответственность за результат выполнения задач и создаст условия для КАРЬЕРНОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ офицерского состава, что, в свою очередь, будет влиять на повышение.

Что касается изменения численности ВС, то, по моему мнению, количество штатных должностей достаточно, но крайне необходимо доукомплектование вакантных должностей.

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