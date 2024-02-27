Надеяться, что что-то изменится к лучшему, конечно, можно, но рассчитывать надо пока на себя

Я знаю, что есть очень много спекуляций по поводу того, что мы надеемся отстроиться за эти деньги, но с этими деньгами не все так просто.

Я бы очень хотела поддержать коллег, которые рассказывают, как замечательно было бы использовать эти деньги, но желания в странах ЕС трогать замороженные средства РФ сейчас нет. Проблема и в правовом режиме самого Евросоюза, и в тех активах ЕС. Европейцы тоже хотят, чтобы их собственность в России никто не трогал.

Поэтому надеяться, что что-то изменится к лучшему, конечно, можно, но рассчитывать нужно пока на себя.

Во-первых, мы не знаем, когда завершится война.

Во-вторых, мы не можем предусмотреть готовность или отсутствие готовности в странах ЕС изменять свое отношение к правовому режиму тех активов.

Ну и в-третьих, действительно, Трамп является фактором, который сейчас всех смущает. И Европейский союз не просто испуган заявлениями Трампа. В нем уже начали принимать меры для того, чтобы наращивать свой военный потенциал и вкладывать больше денег в оборонную промышленность и в свои оборонные возможности.

Конечно, это происходит очень медленно. Уровень их подготовки все еще довольно низкий, а внутренний пацифизм высок. Они все еще думают, что это их не коснется.

Посмотрите хотя бы на протесты фермеров. Они касаются не столько экспорта из Украины. Они скорее стали взрывом внутренних проблем, которые накапливались годами и связаны с субсидиями, регулированием по зеленому тарифу, запретом пестицидов и другими мерами, которые были введены Европейским союзом и сейчас начинают действовать.

И эти вопросы Европейскому союзу приходится решать "на марше", посреди войны на континенте, что, конечно, не очень легко, учитывая количество стран в Евросоюзе, очень сложную процедуру принятия решений, разные компетенции органов.

Ну и приближение выборов в Европейский парламент тоже не способствует этому сейчас.

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