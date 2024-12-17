Верховная рада должна в целом проголосовать законопроект №12066 о реестре военнослужащих. Это еще один важный шаг к крепкой цифровой армии

Зачем создавать новый реестр?

Сначала может показаться, что потребности в этом реестре нет. Но она и очень велика. Сейчас все данные о военнослужащих хранятся в реестре Оберег. Или в отдельных системах кадрового учета, которые имеют очень чувствительную информацию о военных – звание, должность и т.д. – и не могут из-за этого обмениваться данными с другими системами. Это создает много ошибок, затруднений и неудобных ситуаций для наших защитников.

Что даст этот реестр военным?

Мы видим, что запрос на это есть и очень велик. Например, флагманы Министерства обороны — приложения Резерв+ и Армия+. Через Резерв+ более 3 миллионов украинцев обновили данные и сгенерировали себе военный электронный документ. А еще более 200 тысяч украинцев получили или восстановили отсрочки без сбора бумажек и очередей в ТЦК. Почему? Ибо у них есть Оберег, где хранятся все данные о них. А еще у Оберига есть взаимодействие с другими государственными реестрами. И это помогает внедрять необходимые сервисы вроде тех же отсрочок.

Свой отдельный реестр должны иметь и военные. Он станет главным элементом, фундаментом, на котором можно будет построить целую экосистему быстрых и удобных услуг для них. Чтобы это были не только рапорты и справки о военной службе, но и, например, все возможные категории выплат. Или чтобы этот полноценный доступ имел и семья военного или военной. В идеале хотим, чтобы 90% сервисов и услуг перешли в "цифру".

Информация в реестре будет зашифрована таким образом, чтобы реестр военнослужащих мог спокойно взаимодействовать с другими реестрами. Через него можно будет быстро узнавать статус человека в армии, всю необходимую информацию, необходимую для получения услуг. Например, ту же справку формы 5, подтверждающую службу бойца, дают после утвержденного рапорта. А так статус можно будет оперативно просмотреть в реальном времени.

К тому же точные статистические данные из этого реестра помогут лучше понимать военное руководство, что происходит с человеческим ресурсом и как лучше его использовать.

Выходит, что реестр улучшит учет и управление данными о военных?

Так, необходимая информация — как для получения услуг, так и в контексте стратегического военного планирования — будет поступать не за рабочие дни, а через минуты. Также возрастет точность и актуальность данных.

Кстати, отсутствие централизованного реестра – это одна из причин, почему определенное количество военных не может авторизоваться в Армия+. Ибо данные о них есть, но они находятся не там, где нужно, и не в том формате, чтобы обеспечить максимальный уровень защиты чувствительной информации.

Как будет работать реестр?

Каждый военнослужащий получит свой Military ID. Это как Армия ID в приложении Армия+, благодаря которому можно подавать электронные рапорты. Military ID позволит идентифицировать военного. Это значительно упростит связь между реестрами для получения необходимых услуг.

Обмен между внешними реестрами будет происходить благодаря номеру карты налогоплательщика. А в системах Министерства обороны будет использоваться именно Military ID.

А что с безопасностью персональных данных?

Благодаря Military ID данные обезличиваются. Если номер карты налогоплательщика находится в публичных реестрах и включает в себя дату рождения и пол человека, то Military ID — это только набор цифр, который будет иметь смысл только при взаимодействии внутренних реестров.

Реестр военнослужащих не будет содержать никакой чувствительной информации о служащем человеке. Не будет указано должность, звание, номер воинской части или специальность, поскольку эти данные не требуются для получения услуг.

Перед запуском реестр пройдет тщательную проверку для получения сертификата Комплексной системы защиты информации (КСЗИ). Недавно проверки проходят по стандартам НАТО. Это протоколы, благодаря которым проверки стали более основательными и строгими . Можно не сомневаться, что все процессы хранения, обработки и передачи данных будут соответствовать государственным стандартам кибербезопасности.

Уверен, что отдельный реестр для военных крайне необходим. Он не только сделает данные о наших бойцах более качественными, но еще и поможет построить экосистему, в центре которой — военный со своими потребностями, которые можно быстро реализовать без очередей, бумажных справок и дополнительных доказательств того, что он — защитник и имеет право получить заслуженное .

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