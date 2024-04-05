Миф о "великой русской культуре" – один из сильнейших антиукраинских инструментов в США и на западе в целом, который до сих пор щедро финансируется

Я окончила среднюю школу в 1993 году, большинство лет прошли в советском союзе со всеми угнетениями украинской литературы, дозированной и сильно цензурированной зарубежной литературы и агрессивной насадки русской.

Мне тоже в то время понравились 2 произведения Булгакова "Мастер и Маргарита" и "Собачье сердце" (в остальных его произведениях антиукраинскость реально ранила), которые среди остальных депрессняков Достоевского/Куприна/Горького и других Шолоховых казались чем-то гениальным и фрондой.

Увлечение этими двумя произведениями Булгакова существовало ровно до тех пор, пока после падения совка я не открыла для себя всю вселенную запрещенных ранее / уничтоженных украинских произведений и еще большую вселенную мировой литературы, которую нас лишали в советском союзе. Хотя скажу честно найти украинскую литературу для себя и детей был еще челлендж в уже независимой Украине. Низкий поклон всем издательствам, издаваемым украинским и украинским.

Когда я получала магистерскую степень в Indiana University, которая не только из публичных финансов в топ американских ВУЗов, но и имеет огромные программы по art, в том числе литературы и в том числе русской, я еще раз убедилась в том, что русская литература – вообще реально очень. специфична и имеет небольшое место в мировой литературе.

А если выделить то, что они присвоили украинскому и другим порабощенным народам, то вообще все, что они натворяли от Пушкина до сих пор – довольно грустная картина. В то же время финансирование на российские студии российскими олигархами и прямо РФией через всевозможные программы были настолько щедрыми, что до сих пор в университетах США масштабно тортут себя Войной и мерой и Онегиными, хотя ничего нового ни тогда, ни сейчас россия творческому миру не может предложить.

Классификация Булгакова УИНПом – это не запрет, а немаловажная часть деколонизации из-за прекращения глотификации и расходования средств налогоплательщиков на глорификацию украинофоба, немного плагиатора/компилятора и, в конце концов, достаточно посредственного писателя (если почитать немного больше, чем советский список) литературы.

Но решение о квалификации – правильное. Ибо миф о "великой русской культуре" – это один из сильнейших антиукраинских инструментов в США и на западе в целом, до сих пор щедро финансируемый и являющийся неотъемлемой составляющей мифа о "большой и непобедимой расии" вместе с "загадочной террористической душой". А этот второй уже миф очень опасен и именно он лежит в основе многих страхов и нерешительности, с которыми мы боремся особенно в последние годы.

Мы с командой все 3 года моей каденции Посла активно занимаемся деколонизацией образования и культуры, поддержкой украинских студий и развенчанием мифов о русских (даже когда прячутся под евразийскими/европейскими и т.п.) и сейчас активизируемся в этом направлении еще больше.

А не как Посол, а как просто гражданка Украины и многолетний налогоплательщик, я категорически возражаю против расходования даже копейки с моих налогов на музеи Булгаковых и печати школьных учебников с его произведениями. В остальном же – у нас демократия. Те же, кто хотят покупать дальше и читать русские произведения – ничего и никто не запрещает это делать.

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