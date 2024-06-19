Для меня этот визит – уже третий, но украинские делегации в целом доезжают сюда очень редко. Хотя для успешного партнерства корейцы (это вообще особенность формирования отношений в Азии) нуждаются в личностном контакте: они считают, если ты раз приехал, дважды; видел их и показал себя, приблизился – тогда можно и открываться и помогать.

В Южной Корее, к сожалению, не много знают об Украине (по крайней мере, те люди, с которыми я смогла пообщаться). Удивляются, когда слышат, что у нашей страны свой язык, многовековая история, что она уже не первый век воюет с Россией. Эта страна далека от нас – и мы далеки от нее.

Но цена сближения высока: сейчас Южная Корея – 10-я экономика мира и занимает 7-е место по объемам экспорта оружия. Корейцы обладают мощным оборонно-промышленным комплексом, развили очень современные технологии. У них есть свои "Стингер", "Джавелин". А по отдельным техническим характеристикам южнокорейское оружие превосходит американское. Единственное, что они не могут производить своими силами – это двигатели для самолетов.

Поэтому партнерство в этой области, конечно, хотелось бы развивать. В частности, нас интересует корейское ПВО. Но в Южной Корее ведут несколько осторожную политику нейтральной поддержки Украины. То есть, с одной стороны, они поддерживают Украину. А с другой – не хотят разозлить Россию, связанную давней дружбой с Северной Кореей. Отсюда и метафора, которую корейцы часто используют, описывая свое геополитическое положение – креветка, зажатая между китами.

То есть они чувствуют себя маленькой буферной зоной рядом с Северной Кореей, Россией и Китаем, которую фактически прикрывает зонтик безопасности США. Причем недешевый "зонтик": Дональд Трамп, будучи президентом США, потребовал, чтобы Южная Корея платила вдвое больше американских баз, расположенных на ее территории (сейчас речь идет о 30 000 американских солдатах). И корейцы действительно стали платить больше – около $1 млрд в год.

Корейцы очень внимательно следят за войной в Украине – однако считают нас, по аналогии, такой же буферной зоной. И что наша война – исключительно война между Китаем, Россией и США. И потому сочувствуют, помогают – но не летальным оружием. А еще нашей стране в Южной Корее нужен военный атташе, его нет уже 2 года – и поэтому нас воспринимают как несерьезного партнера. И это дополнительная сложность в процессе налаживания сотрудничества с корейским оборонным сектором.

Южная Корея оказывает свою поддержку Украине в области разминирования, передает кареты скорой помощи. А еще Сеул планирует предоставить Украине среднесрочный и долгосрочный пакет помощи в $2,3 млрд, начиная с этого года, и предложит $12 млн на реабилитацию раненых украинских военных через трастовый фонд НАТО.

Еще мы лоббировали возможность учиться для одаренной украинской молодежи в Южной Корее по государственной стипендии. Речь идет об инженерии, компьютерных науках, биотехнологиях. И эта идея корейцам особенно понравилась.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net