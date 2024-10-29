На протестной акции в Тбилиси было действительно много людей, иначе и не могло быть, людям не нравится, когда их так грубо кидают

Но в чем вопрос – Грузинская мечта вполне могла бы поиграть с процентами поаккуратнее, ведь они все равно оказались на первом месте. Где-то натянули бы, кого-то перекупили, с кем-то договорились бы, поделившись. Но нет, они дуболомно нарисовали себе проценты.

Вопрос – зачем? И здесь два варианта: либо они задолго до выборов запрограммировали такой результат, и изменить ничего было нельзя. Или это демонстрация силы с их стороны – мы все равно сделаем то, что хотим, а вы ничего нам сделать не сможете. А скорее всего и то, и другое.

Ну что ж, чтобы так бросать вызов подавляющему большинству граждан страны, нужно иметь очень большую уверенность в себе. Ну а с другой стороны, без этого сломить общество невозможно, а это и есть цель нынешней власти. Другого объяснения этого феномена "Мечты" у меня нет.

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