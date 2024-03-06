Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер на очередном брифинге сделал небольшое, больше для своего внутреннего слушателя, но ключевое заявление:

"Мы считаем, что у Украины есть план, который она может реализовать, чтобы достичь победы на поле боя. Подобное мы уже видели в Черном море. За последние 24 часа они затопили еще один российский военный корабль. У нас есть уверенность, что украинские военные имеют в запасе еще несколько сюрпризов. Мы с нетерпением ждем результатов", — заявил Миллер.

Исчерпывающе. Ключевое здесь — "с нетерпением ждем результатов". Это не секрет, что у США есть еще механизмы по продолжению поддержки Украины даже несмотря на вот ту чехарду в Сенате с пакетами помощи. Приостановка помощи связана не с тем, что они не могут одобрить пакет, точнее, не только с этим.

Чтобы понимать эту логику, я в очередной раз направлю вас к одному из последних интервью Киссинджера (в комментариях). Как по мне, это прикладное пособие по взаимоотношениям с американцами.

США всегда помогают и вкладываются в тех, кто не просто борется, а демонстрирует незаурядные способности плыть, будучи со связанными ногами, и еще когда тебя бьют палкой по голове. Как, например, это показала Украина в 2022 году, или сирийские курды в 2014-м, или Израиль в 1967-м и т.д. В противном случае они тебя бросают (либо сводят помощь к минимуму), как они сделали с национальным правительством Афганистана.

Это логика рынка: падающего — подтолкни, идущему вперед несмотря ни на что — помоги.

Нынешняя ситуация с помощью от США напрямую связана с прошлогодним украинским наступлением, и американцы сейчас выжидают, во-первых, новых крутых ходов от Украины, во-вторых, такой шокотерапией выводят из сна Европу, кстати, успешно. Европейцы так перепугались, что аж Петр Павел "внезапно" нашел снаряды, а Макрон начал косплеить из себя Наполеона.

Сейчас, следуя заявлению Миллера, Госдеп внимательно наблюдает за дальнейшими действиями Украины. Им уже нравится то, как украинцы топят российские военные корабли, но они хотят видеть больше результатов. Вот увидите, что как только надо будет, "чудесным образом" спадут все проволочки и ограничения, и помощь от США снова пойдет.

Мы – израильтяне, все это проходили уже с ними в прошлом и очень хорошо знаем, что из себя представляет наш самый близкий друг. Чтобы вы понимали, тут не просто логика рынка – это сама сущность США. Они сами, будучи андердогом, выстояли в своих войнах за независимость против могучей Британской империи. Затем выстояли против своих сепаратистов — южан, когда тем помогала вся Европа — оружием и не только.

Поэтому это не только логика рынка, это и логика фронтира, дерзости, наглости, агрессивного покорения новых горизонтов, несмотря на изначально проигрышные позиции.

Оригинал

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net