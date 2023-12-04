Вызовы у нас экзистенциальные. Враг только укрепился в намерении уничтожить нас навсегда и даже имеет свой план "пабеды" с прицелом на 2025

Мы расслабились, тыл почему-то поверил, что победа уже гарантирована – и именно эта вера привела к досадному отрезвлению к концу года. Это отрезвление пришло поздно, но еще не поздно, у нас еще немного времени (но совсем немного!) на "ментальную мобилизацию".

Рашка в реальности не имеет ресурса для гарантированной победы в затяжной войне на истощение, которым шантажирует нас и союзников, это очередной путинский блеф. На самом деле у наших врагов проблемы не меньше, чем у нас, если не больше, а вот возможности для решения проблем объективно ограничены.

Это, конечно, не значит, что враг уже ни на что не способен, поэтому наше дело — трезво оценивать врага: ни в коем случае его не недооценивать (это очень дорого обходится), но и не вестись на якобы "безграничный ресурс" и "непобедимость" этой кривой пародии на совок.

Так же нельзя вестись на другие рашистские ИПСО, большинство которых можно охарактеризовать как "принуждение к перемирию". Временное прекращение огня, в какой обвертке его не продавали бы, даст нашим врагам крайне необходимый им ресурс — время для восстановления потерь и перезапуска армии и оборонки, для нас наоборот, будет началом очень досадного конца.

Мы имеем достаточные материальные ресурсы и человеческий капитал для победы даже в продолжительной изнурительной войне, при том даже собственными силами, в условиях уменьшения помощи союзников.

Необходимым условием победы является полное изменение парадигмы нашего мышления, и перестройка его на военный лад, чего мы в течение 2023 года не только не сделали, скорее даже наоборот.

За ментальной мобилизацией должна немедленно прийти организационная и финансовая мобилизация – целый пакет неотложных шагов, которые должны обеспечить нам качественный прорыв как на фронте, так и в тыловом обеспечении воюющей армии.

Большинство этих шагов (хотя и не все) будут непопулярны, и приведут к проседанию рейтингов власти. Но затем одержанная победа более чем компенсирует эти потери. Отказ от непопулярных шагов приведет к поражению в войне, после чего само понятие рейтингов потеряет всякий смысл.

Мобилизация людей в значительно большем, чем предыдущий масштаб (для чего у нас есть достаточный мобилизационный резерв) должна создать нам численное преимущество над врагом на фронте (чего мы до сих пор не имели и не имеем).

Мобилизация финансов и промышленности должна сделать нас самодостаточными в производстве хотя бы базового БК и оружия и создать нам преимущества хотя бы в отдельных видах вооружений.

Обе эти цели реальны и достижимы на протяжении 2024 года – но для этого начинать нужно уже вчера.

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