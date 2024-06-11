Даже если мы будем собирать в бюджет 100% нашего ВВП, отдавая в казну все заработанное, мы не сможем самостоятельно покрыть потребности нашей обороны

В 2023 году бюджетные расходы составили 4.9 трлн грн, что составляет около 75% ВВП (6.5 трлн грн). Половина этих средств ушла на оборону: зарплаты военных, одежда, питание и некоторые закупки вооружения. Тяжелая техника, снаряды, системы ПВО и прочее поступали от наших партнеров, и, по данным Кильского института мировой экономики, в прошлом году это составило €46,6 млрд.

В общем, это где-то 103% украинского ВВП в 2023 году, и это еще не учитывая объемы гуманитарной помощи, которые мы также получаем.

Сколько бы налогов мы ни платили – больше на 10%, 20%, 50% – их все равно не хватит для нужд этой войны. Ни в этом году, ни в следующем, ни через 5 лет. Наша экономика слишком мала, а вызовы слишком велики.

Цена вопроса для стран свободного мира – всего 0.15% их совокупного ВВП. Вдумайтесь! Для демократических стран, поддерживающих нас финансами и оружием, $42.5 млрд финансовой помощи (в основном в кредит) и €46.6 млрд военных поставок — это лишь 0.15% их ВВП. Для понимания масштаба: при зарплате 100 тыс. грн это как донат в 150 грн. Это совсем немного!

В чем проблема? Почему нас заставляют брать на себя больше расходов и постоянно напоминают о трудностях с выделением таких больших средств для наших нужд? Среди ключевых причин: наши партнеры видят неэффективность в расходах и сборе налогов. Они – демократические страны, поэтому наша неэффективность становится предметом их внутриполитических споров. Лидер, выделяющий деньги стране с такими проблемами, автоматически подвергается критике и теряет рейтинг. И все же, обратите внимание, наши партнеры, хоть и с трудом, продолжают нас поддерживать.

Что я имею в виду, когда говорю о неэффективности затрат, понятно. А вот в отношении налогов – дело не в их размере, а в способе сбора. У нас есть две части экономики. Одна честно платит налоги (по данным бизнес-омбудсмена, 99% делают это добровольно), а другая – фактически ‘незаметна‘ для уполномоченных органов и живет вне закона. Наши партнеры, когда говорят о проблемах со сбором налогов, подразумевают именно эту теневую часть экономики. Они видят в ней основной ресурс для наполнения бюджета и способ уменьшения внутреннего давления от политических оппонентов.

Вот где появляются "трудности перевода".

Наши партнеры (П): Улучшите сбор налогов, у вас есть внутренний ресурс. Наши лидеры получают негатив через медиа, и нам труднее выделять для вас деньги.

Наши фискалы (Ф): Нет проблем, повысим налоги.

(П): Более высокие налоги – ваше право. Но вот какие схемы работают у вас под носом. Нужно перезагрузить БЭБ, налоговую, таможню, автоматизировать обмен таможенными данными, убрать коррупционное налоговое администрирование, и все будет лучше.

(Ф): Это сложно и долго. Вот мы видим часть экономики. У нас есть широкий инструментарий, и здесь мы уверены, что мы взыщем сколько хотим. Хотите больше вклада в оборону – будет больше вклада в оборону.

(П): Но проблема, из-за которой нас критикуют наши оппоненты, останется. (Мысленно: сделали бы это год или два назад, уже бы работало).

(Ф): Запишем это все в очередную матрицу реформ, честно обязуемся все сделать, а ваши оппоненты увидят, что мы привержены реформам и Евроинтеграции.

Минфин выходит с коммуникациями, что МВФ требует повышения налогов, а МВФ честно моргает глазами, потому что политика "корпорации" не позволяет как-то оппонировать.

Что в сухом остатке? РФ навязывает нам войну на истощение и агрессивно разогревает внимание к нашим внутренним проблемам, в том числе, в западных СМИ. Стратегически они ставят перед собой задачу истощить нас внутренне и одновременно максимально уменьшить приток ресурсов извне, чтобы где-то стало совсем слабо и прорвало наши балансы. В этой рамке мы должны себя спросить, чего именно мы достигнем повышением налогов?

Мы соберем достаточно ресурсов? Нет, см. выше о расходах на 103% ВВП. Мы продемонстрируем свою эффективность и снизим критику в наш адрес? Нет, потому что после слов о повышении налогов будет стоять "но" и дальше детальное описание, что в плоскости эффективности расходов и рабочих контрабандных схем все остается как было. Мы покажем нашим партнерам, что мы стараемся? То, что для них копейки, мы собираем сверхусилиями. И они не этого требуют от нас. Они хотят, чтобы мы наконец-то смогли "увидеть" ту часть экономики, которая вообще ничего не платит. Не истощали ту часть, которая уже тянет расходы на оборону.

У нас забег на длинную дистанцию. В таких условиях нужно беречь двигатель нашей экономики, еще создающий добавленную стоимость. А еще лучше – наращивать мощности этого двигателя. Вместо этого мы принимаем навязанную игру и делаем то, к чему стремится РФ, – истощаем собственные ресурсы.

Аффилированные с Минфином эксперты и лидеры мнений говорят, что сложились обстоятельства и теперь уже нет вариантов. 'Обстоятельства сложились' в феврале 2022 года, более двух лет назад. Дальше это была новая реальность и последовательность решений, которые должны были учитывать эту реальность. Выше я привел цифры, которые четко показывают: повышение налогов — это вовсе не главный путь решения наших проблем. К необходимости повышать налоги привели решения, у которых есть имена и фамилии. И если для налогоплательщиков неизбежно повышение налогов, то для этих имен и фамилий должны быть неизбежны кадровые решения.

Ибо как-то несправедливо выходит, что протупили они, а платить будем мы. Это не марсиане придумали в столь тяжелое время рулить налоговым и таможенным администрированием в режиме "как всегда" из расчета "авось пропетляем". Это не ФСБ писала письма нашим западным партнерам с просьбой отложить автоматический обмен таможенной информацией. Это не какие-то миньоны придумывали Национальную стратегию доходов, которая по сути говорит, что у нас все настолько офигенно, что надо двигаться так и дальше как минимум до 2030 года. У этих действий или у бездействия есть имена, фамилии и должности. И этим именам, фамилиям и должностям должна быть дана надлежащая оценка. Некомпетентность должна получить свое "вознаграждение". Иначе одним повышением налогов мы не ограничимся.

И подписывайте петицию о пересмотре национальной стратегии доходов. Потому что потом будете говорить, что вас не предупреждали, к чему все движется, и уже ничего сделать нельзя. Можно сделать здесь. И здесь нужно посильное ваше действие. Жмите и подписывайте.

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