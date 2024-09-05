1. Я ничего не думаю о большой перезагрузке правительства, потому что я не вижу никакой большой перезагрузки правительства. Я даже маленького не вижу. Ведь все новые министры уже давно в команде, ни одно новое лицо не появилось.

2. Логика всех увольнений и назначений вкладывается в три пункта:

а) министр в должности очень давно, и он (с точки зрения президента) устал и нуждается в замене;

б) министра нет, министерство работает под руководством и.о., требующее наконец назначения министра;

в) реорганизация предполагает увольнение со старой должности и назначение на новую.

Логика этих трех пунктов мне поняла, и я не вижу ничего вне них.

3. Почему не поменяли премьер-министра? Очевидно, что его работа устраивает его работодателя (по Конституции это парламент, а ныне фактически президент). Ну или же не устраивает, но отставка премьер-министра означает отставку всего правительства, а потом нужно найти голоса на нового премьера и на всех новых министров, а голосов не будет, а потом нужно просить другие партии, а они захотят за это портфели в правительстве, а тогда это уже парламентская коалиция, коалиционное правительство и возвращение к нормальной парламентской демократии, то есть конец однопартийного правления. Так что премьер-министр у нас теперь бессмертен. (А если вторая коалиционная партия это ОПЗЖ, то это конфликт со значительной частью общества.)

4. Разве сейчас не плохое время для перемен в правительстве? Когда идет война, любой день плохой. Если потребность в изменениях скопилась, не стоит ждать неизвестно чего.

5. Ни одно из новых назначений не вызывает у меня негативных эмоций: либо я знаю нового министра с лучшей стороны, либо не знаю совсем.

6. Проблема правительства, как я не раз писал, не в министрах. Среди них много сильных и преданных специалистов. Проблема правительства в том, что оно не является центром принятия решений, как должно быть по Конституции. Пока ключевые решения принимаются где-либо, правительство остается на вторых ролях. Если министр является лишь подчиненным проектным менеджером, а не ключевым ответственным перед Парламентом и народом за разработку и воплощение государственной политики в сфере его ответственности, то не очень важно, как его зовут. Вот это главное. Вернуть народу Украины оплаченный кровью демократический конституционный строй (с учетом ограничений военного положения) – это задача.

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