Физическая возможность снабжения есть. Вопросы в объемах. В таком случае топливо пойдет через украинскую ГТС в страны ЕС. То есть формально Россия станет одним из транзитеров, но не поставщиком. Украина сохранит транзитный статус.

А зачем это Путину?

В случае соглашения далеко не факт, что все объемы газа будут физически добыты Азербайджаном. Топливо может продавать SOCAR, но где его приобрели, на своих буровых или, условно, на контрольно-измерительной станции "Елец" в России – другой вопрос.

Для наших европейских партнеров главным будет то, что формально газ будет "азербайджанским".

И это часть общего тренда давления на Россию со стороны бывших "союзных республик". Напомню, что Кремль последовательно ограничивал доступ третьих стран к системе нефти и газопроводов. Вплоть до "аварий" в результате одной из которых, например, Туркменистан, потерял возможности экспорта в ЕС.

Но ситуация меняется, и сейчас Россия постепенно сдает позиции. Да, в нефтепроводе "Дружба" появилась казахская нефть. У ЕСГ "Газпрома" может появиться азербайджанский газ.

Но где интересы Путина? На мой взгляд, здесь есть несколько аспектов.

1. Часть "азербайджанского газа" может иметь российское происхождение. Но, подчеркну, вероятнее всего, лишь часть. Алиев заинтересован в расширении возможностей торговли газом и нефтью третьих стран. В этом случае РФ только один из возможных участников схемы.

2. Эта схема сохраняет (а может и увеличить) объемы поставок газа через территорию Турции и дальше в ЕС. Эти маршруты, кстати, не прекращали работу. Турецкая республика достигла цели стать газовым хабом для Европы и имеет "вход" как минимум из шести стран. Продает без проблем, но может выбирать партнеров.

3. Договоренности по азербайджанскому газу имеют не только экономическое измерение. РФ активно разгоняет тему "украинского следа" в подрыве Северных потоков (демонстрируя "непредсказуемость" официального Киева) и при этом подчеркнуто демонстрируя свою "договороспособность" по чувствительным для ЕС темам.

В том числе создавая рамки, которые позволят "сохранить лицо" европейским чиновникам – формально поставки будут не российскими.

Что получает Украина?

А это зависит от того, какую цель мы ставим. Не стоит забывать о нашей зависимости от поставок нефтепродуктов и газа. Азербайджанская или турецкая стороны являются приемлемыми (с политической точки зрения) партнерами.

Вопросы сохранения или увеличения военной помощи со стороны стран ЕС. Приемлемая и необходимая тема.

Создание нефтеперерабатывающих мощностей в стране? А почему бы и нет? Если тот же азербайджанский SOCAR получает условия для строительства НПЗ, у нас есть топливо. РФ же вряд ли будет атаковать этот объект, учитывая газовые вопросы и возможную негативную реакцию Алиева (точнее, Эрдогана и Алиева).

Ну и, наконец, в случае удержания Курской области это дополнительный пункт на консультациях относительно возможных рамок переговорного процесса. Азербайджанский газ может пойти по разным маршрутам, Суджа не единственный "вход" в нашу ГТС. Но важный и удобный. То есть работа станции – обсуждаемая тема.

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