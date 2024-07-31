Кроме базовых правил, таких как скорость, прозрачность, консистентность ключевых сообщений, поддержка и взаимодействие со стейкхолдерами, есть несколько ориентиров, которые не менее важны, но упоминают о них не всегда. Однако в кризис именно они ограждают бизнес от критических ошибок.