Пять правил коммуникации на случай кризиса для бизнеса
Алина Стеклова
основательница и CEO COMMSX
Кроме базовых правил, таких как скорость, прозрачность, консистентность ключевых сообщений, поддержка и взаимодействие со стейкхолдерами, есть несколько ориентиров, которые не менее важны, но упоминают о них не всегда. Однако в кризис именно они ограждают бизнес от критических ошибок.
Разблокируйте чтобы читать дальше
Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net