Только так мы можем объяснить всему миру, какое поведение Украина считает желательным, а какое нет

Российская имперская псевдооппозиция – это наши непримиримые враги, как бы они на словах ни были против войны. Потому что они мечтают о том, чтобы просто занять место путина, а дальше, как мы знаем, Крым не бутерброд.

В то же время, нам нужны люди, которые возьмут на себя ответственность за будущее территорий по ту сторону поребрика.

Это значит, что нам придется научиться различать между полезными и вредными россиянами. Поддерживать первых и позорить вторых. Только так мы можем объяснить всему миру, какое поведение Украина считает желанным, а какое нежелательное.

Позиция "все одинаковы" проигрышна, и не только потому, что ее не понимает мир, но и потому, что нам тогда придется самим наводить порядок на северных территориях, вместо того, чтобы восстанавливать и развивать Украину.

Четкая публичная позиция по поводу украинской победы и российского поражения, восстановление территориальной целостности и наказание преступников, покаяние прежде всего за собственные предыдущие суждения, активная помощь ВСУ деньгами или собственными вооруженными усилиями, четкая позиция относительно деимпериализации и деколонизации РФ – это . Все остальные – за российским военным кораблем.

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