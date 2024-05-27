Пять вопросов, которые нужно задать "хорошему русскому", перед тем как начинать разговор
Российская имперская псевдооппозиция – это наши непримиримые враги, как бы они на словах ни были против войны. Потому что они мечтают о том, чтобы просто занять место путина, а дальше, как мы знаем, Крым не бутерброд.
В то же время, нам нужны люди, которые возьмут на себя ответственность за будущее территорий по ту сторону поребрика.
Это значит, что нам придется научиться различать между полезными и вредными россиянами. Поддерживать первых и позорить вторых. Только так мы можем объяснить всему миру, какое поведение Украина считает желанным, а какое нежелательное.
Позиция "все одинаковы" проигрышна, и не только потому, что ее не понимает мир, но и потому, что нам тогда придется самим наводить порядок на северных территориях, вместо того, чтобы восстанавливать и развивать Украину.
Четкая публичная позиция по поводу украинской победы и российского поражения, восстановление территориальной целостности и наказание преступников, покаяние прежде всего за собственные предыдущие суждения, активная помощь ВСУ деньгами или собственными вооруженными усилиями, четкая позиция относительно деимпериализации и деколонизации РФ – это . Все остальные – за российским военным кораблем.