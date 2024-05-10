БЭБ должно стать единственным органом по расследованию экономических преступлений, однако без изменений в УПК невозможно решить проблему

В настоящее время правительственный законопроект о перезагрузке БЭБ готовится ко второму чтению, в нем учтена большая часть предложений бизнеса, остальные планируется учесть ко второму чтению. БЭБ должно быть полностью перезагружено – комиссия с решающим голосом международных экспертов должна избрать директора, затем комиссии с международниками должны переаттестовать все текущие кадры и донабрать новые.

Но "не БЕБом единым". Если у власти намерение изменить существующую парадигму взаимодействия правоохранительных органов и бизнеса настоящее – нужен комплексный подход. Ведущие бизнес-ассоциации проработали все имеющиеся в УПК проблемы и подчеркивают, что правительственный проект №10440 – вообще не решает проблем предпринимателей.

Специалисты бизнес-ассоциаций, в частности, Торгово-промышленная палата, Ассоциация налогоплательщиков Украины, Европейская Бизнес Ассоциация, Ассоциация юристов Украины, Бизнес-сообщество Board, Бизнес-сообщество CLUB100, Нефтегазовая ассоциация Украины, Украинский клуб аграрного бизнеса и другие – наработали совместно предложения, которые крайне важно внести в УПК, чтобы минимизировать "давление силовиков". В частности, это следующие предложения:

● Предположить, что в уголовных правонарушениях, подследственных Национальной полиции и БЭБ, не может быть предоставлено поручение оперуполномоченным СБУ.

● Любые действия или бездействие, а также решения следователя, дознавателя, прокурора, принятые при любом процессуальном действии, могут быть обжалованы следователю судьи.

● Предположить, что у прокурора после получения судебного решения, согласно которому необходимо вернуть временно изъятое имущество, появляется обязанность в течение 24 часов предоставить указание следователю относительно немедленного возврата такого имущества и 72 часа на возврат такого имущества, изъявшее его органом.

● Ввести срок действия определения следственного судьи об аресте имущества. С истечением 60 дней, если арест наложен на имущество третьего лица (физического или юридического лица), при этом если такое лицо, учредитель или работник такого юридического лица не приобрело статус подозреваемого, суд должен отменить арест по заявлению такого лица, если прокурор не докажет необходимость последующего ареста такого имущества.

● Ввести понятие критически важного имущества (средства труда, составляющего хозяйственной деятельности) и установить исключительные основания его изъятия.

● Предоставить право также и следователю отменять аресты – путем закрытия уголовного производства по согласованию с прокурором.

● Установить, что максимальный размер залога не может превышать минимального объема инкриминируемого ущерба, подтвержденного выводом эксперта, также убрать исключительные случаи для назначения залога, превышающего установленные кодексом размеры.

● Возложить на следственных судей обязанность проверки соблюдения органом досудебного расследования требований подследственности при рассмотрении поданных ходатайств.

● Предположить, что нарушение подследственности уголовного производства, незаконное изменение подследственности уголовного производства может быть обжаловано к прокурору высшего уровня, а отказ в удовлетворении такой жалобы может быть обжалован в суд.

● Предусмотреть, что лицо у которого проведен обыск – должно получить право ознакомиться с материалами, которыми прокурор, следователь обосновывал доводы ходатайства. Предусматривается предоставить право отмены определения об обыске. Полученные доказательства по отмененному определению не будут считаться доказательствами.

● Запретить изъятие вещей и документов, не указанных в определении следственного судьи.

● Установить конкретные сроки досудебного расследования и процедуру их продления в уголовных производствах, за исключением преступлений, отнесенных к подследственности НАБУ и ДБР (для них остается текущая редакция УПК). Также предлагается урегулировать вопрос о сроках в уголовных производствах пришедшихся на военное положение (30 месяцев на расследование + все оставшиеся в них сроки до военного положения они могут использовать путем добавления 30 месяцев) с правом продлевать такие сроки у следственных судей.

БЭБ должен стать единственным органом по расследованию экономических преступлений, однако без фундаментальных изменений в УПК Украины невозможно решить проблему давления на бизнес. Законопроект №10440 необходимо доработать до первого чтения, включив в него предложенные предпринимателями нормы.

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