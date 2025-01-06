При подготовке этого материала ряд новостей, которые выдавались в Google, по факту удалены или изменены. То есть предел прочности там точно уже близко

У нашего врага все уже очень нехорошо и 2025 год – последний год "крепости".

Итак, что там происходит, тезисно:

Экономические проблемы

– Высокая инфляция:

По данным на конец 2024 года, инфляция в России достигла 9,6%, что значительно превышает целевой показатель Центрального банка.

Причины: ослабление рубля, рост госрасходов (война и субсидии), дефицит трудовых ресурсов, потеря экспортных рынков сбыта энергоресурсов, печать денег (денежная масса выросла на 20% за год, потому что не хватает денег в бюджете).

Как следствие – рекордно высокая ключевая ставка. ЦБ России был вынужден поднять ключевую ставку до 21% для борьбы с инфляцией, что негативно влияет на экономический рост.

Как следствие, кредиты взлетели до 25%, включая почти умершую ипотеку.

– Дефицит бюджета:

В 2024 году дефицит бюджета России превысил запланированные значения больше, чем вдвое, достигнув около 3,3 триллиона рублей. А это почти 10% расходов бюджета.

Прогнозируется, что он будет сохраняться до 2025 года с ожиданием дефицита на уровне около 8 триллионов рублей (!). Это связано с ростом расходов на войну и социальные программы. А это уже почти 20% (!) от планируемых расходов бюджета. Где они возьмут деньги?

Официально на 2025 год запланированы расходы на оборону и безопасность в размере $176 млрд, что составляет 41% федерального бюджета (!).

Экономисты выражают обеспокоенность по поводу возможности России финансировать такие расходы без значительных заимствований (но кто им их предоставит?), учитывая ограниченные резервы и отсутствие доступа к международным рынкам капитала.

– Замедление экономического роста:

Прогнозируется снижение темпов роста ВВП с 3,9% в 2024 году до 2,5% в 2025 году и 2,6% в 2026 году (а если помнить, что нельзя верить ни Путину, ни российской статистике, то, вероятнее всего, рост будет близок к "нулю").

Энергетические проблемы

– Снижение экспорта газа:

Прекращение поставок в Западную Европу трубопроводного газа снизит российский экспорт в ЕС в 2025 году на 14 млрд куб. м.

Доля российского газа в импорте ЕС упала с 45% в 2021 году до 15% в 2023 году. А с прекращением транзита через Украину доля российского газа на европейском рынке составит до 5% (!).

– Необходимость переориентации на азиатские рынки, что требует значительных инвестиций в инфраструктуру. И еще большая зависимость "большой" России от Китая.

Технологические проблемы

– Отставание в инновациях:

Несмотря на некоторые достижения, Россия продолжает отставать в ключевых технологических отраслях из-за санкций и ограниченного доступа к западным технологиям (в том числе технологии интенсификации добычи энергоресурсов, полупроводники и различные типы электроники и программного обеспечения, станки, компоненты для самолетов и многое другое).

– Низкие затраты на НИОКР:

Расходы России на исследования и разработки остаются на низком уровне по сравнению с ведущими инновационными экономиками.

В частности, Россия тратит на науку примерно 1% ВВП и занимает 43-е место в мировом рейтинге, в котором лидируют Израиль (6%), Южная Корея (5,2%).

Социальные и гуманитарные проблемы

– Рост бедности:

Несмотря на официальные заявления о росте доходов, реальная бедность населения увеличивается из-за высокой инфляции.

– Усиление социального неравенства:

Растет разрыв между богатыми и бедными, что создает социальную напряженность.

– Проблемы в здравоохранении:

Недоступность качественного медицинского обслуживания остается острой проблемой, особенно для пожилых людей (и действительно, зачем им медицинская помощь? Так Путин готовится сэкономить на пенсиях).

Проблемы системы управления

– Коррупция:

Несмотря на официальные заявления о борьбе с коррупцией, она остается серьезной проблемой, подрывающей эффективность государственного управления.

– Чрезмерная централизация:

Концентрация властей и ресурсов в федеральном центре понижает эффективность управления на региональном уровне.

Перекос структуры экономики

– Зависимость от сырьевого экспорта:

Экономика России продолжает сильно зависеть от экспорта нефти и газа, что делает ее уязвимой к колебаниям мировых цен (в 2024 году более 31% поступлений в бюджет – это нефтегазовый сектор).

– Недостаточное развитие высокотехнологичных отраслей:

Доля высокотехнологичной продукции в экспорте остается низкой.

Но это не все:

1.В России растет вероятность банковского кризиса. Падение качества активов и формальное наступление кризиса – лишь вопрос времени, говорится в свежей аналитической записке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

О грядущем кризисе сигнализируют следующие признаки, считают ЦМАКП:

– Низкий уровень капитала банков. Многие крупные банки приблизились к минимально допустимым показателям достаточности капитала.

– Запретительные ставки. Банк России усилил процентную политику, и ставки по корпоративным кредитам достигли уровней, фактически блокирующих доступ компаний к заемным средствам. Даже для надежных заемщиков разрыв между ключевой и кредитной ставкой резко увеличился.

– Закредитованность бизнеса. В таких условиях компании не могут своевременно обслуживать долги, что приведет к массовой реструктуризации кредитов уже в ближайшие месяцы.

2. Высокая ключевая ставка может спровоцировать стагфляцию, то есть экономический спад и обрушение инвестиций.

3. Государственный Российский фонд прямых инвестиций готовится по непригодным ценам выкупать доли российских компаний, не справляющихся с увеличенной ставкой кредитования и растущими затратами на обслуживание долгов.

4. В 2024 году с нехваткой персонала в России столкнулось более 86% организаций, по другим данным – 91%. Общий дефицит оценивается в 4,8 млн человек.

Это лишь быстрый анализ происходящих в России событий и показывает, что не все у них так хорошо, как показывают в официальных источниках.

Кстати, при подготовке этого дайджеста ряд новостей, издававшихся в Google по факту, были удалены или изменены (зачищают). Итак, пределы крепости там точно уже близко!

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