Российской экономике на самом деле осталось меньше года. Что об этом свидетельствует?
У нашего врага все уже очень нехорошо и 2025 год – последний год "крепости".
Итак, что там происходит, тезисно:
Экономические проблемы
– Высокая инфляция:
По данным на конец 2024 года, инфляция в России достигла 9,6%, что значительно превышает целевой показатель Центрального банка.
Причины: ослабление рубля, рост госрасходов (война и субсидии), дефицит трудовых ресурсов, потеря экспортных рынков сбыта энергоресурсов, печать денег (денежная масса выросла на 20% за год, потому что не хватает денег в бюджете).
Как следствие – рекордно высокая ключевая ставка. ЦБ России был вынужден поднять ключевую ставку до 21% для борьбы с инфляцией, что негативно влияет на экономический рост.
Как следствие, кредиты взлетели до 25%, включая почти умершую ипотеку.
– Дефицит бюджета:
В 2024 году дефицит бюджета России превысил запланированные значения больше, чем вдвое, достигнув около 3,3 триллиона рублей. А это почти 10% расходов бюджета.
Прогнозируется, что он будет сохраняться до 2025 года с ожиданием дефицита на уровне около 8 триллионов рублей (!). Это связано с ростом расходов на войну и социальные программы. А это уже почти 20% (!) от планируемых расходов бюджета. Где они возьмут деньги?
Официально на 2025 год запланированы расходы на оборону и безопасность в размере $176 млрд, что составляет 41% федерального бюджета (!).
Экономисты выражают обеспокоенность по поводу возможности России финансировать такие расходы без значительных заимствований (но кто им их предоставит?), учитывая ограниченные резервы и отсутствие доступа к международным рынкам капитала.
– Замедление экономического роста:
Прогнозируется снижение темпов роста ВВП с 3,9% в 2024 году до 2,5% в 2025 году и 2,6% в 2026 году (а если помнить, что нельзя верить ни Путину, ни российской статистике, то, вероятнее всего, рост будет близок к "нулю").
Энергетические проблемы
– Снижение экспорта газа:
Прекращение поставок в Западную Европу трубопроводного газа снизит российский экспорт в ЕС в 2025 году на 14 млрд куб. м.
Доля российского газа в импорте ЕС упала с 45% в 2021 году до 15% в 2023 году. А с прекращением транзита через Украину доля российского газа на европейском рынке составит до 5% (!).
– Необходимость переориентации на азиатские рынки, что требует значительных инвестиций в инфраструктуру. И еще большая зависимость "большой" России от Китая.
Технологические проблемы
– Отставание в инновациях:
Несмотря на некоторые достижения, Россия продолжает отставать в ключевых технологических отраслях из-за санкций и ограниченного доступа к западным технологиям (в том числе технологии интенсификации добычи энергоресурсов, полупроводники и различные типы электроники и программного обеспечения, станки, компоненты для самолетов и многое другое).
– Низкие затраты на НИОКР:
Расходы России на исследования и разработки остаются на низком уровне по сравнению с ведущими инновационными экономиками.
В частности, Россия тратит на науку примерно 1% ВВП и занимает 43-е место в мировом рейтинге, в котором лидируют Израиль (6%), Южная Корея (5,2%).
Социальные и гуманитарные проблемы
– Рост бедности:
Несмотря на официальные заявления о росте доходов, реальная бедность населения увеличивается из-за высокой инфляции.
– Усиление социального неравенства:
Растет разрыв между богатыми и бедными, что создает социальную напряженность.
– Проблемы в здравоохранении:
Недоступность качественного медицинского обслуживания остается острой проблемой, особенно для пожилых людей (и действительно, зачем им медицинская помощь? Так Путин готовится сэкономить на пенсиях).
Проблемы системы управления
– Коррупция:
Несмотря на официальные заявления о борьбе с коррупцией, она остается серьезной проблемой, подрывающей эффективность государственного управления.
– Чрезмерная централизация:
Концентрация властей и ресурсов в федеральном центре понижает эффективность управления на региональном уровне.
Перекос структуры экономики
– Зависимость от сырьевого экспорта:
Экономика России продолжает сильно зависеть от экспорта нефти и газа, что делает ее уязвимой к колебаниям мировых цен (в 2024 году более 31% поступлений в бюджет – это нефтегазовый сектор).
– Недостаточное развитие высокотехнологичных отраслей:
Доля высокотехнологичной продукции в экспорте остается низкой.
Но это не все:
1.В России растет вероятность банковского кризиса. Падение качества активов и формальное наступление кризиса – лишь вопрос времени, говорится в свежей аналитической записке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
О грядущем кризисе сигнализируют следующие признаки, считают ЦМАКП:
– Низкий уровень капитала банков. Многие крупные банки приблизились к минимально допустимым показателям достаточности капитала.
– Запретительные ставки. Банк России усилил процентную политику, и ставки по корпоративным кредитам достигли уровней, фактически блокирующих доступ компаний к заемным средствам. Даже для надежных заемщиков разрыв между ключевой и кредитной ставкой резко увеличился.
– Закредитованность бизнеса. В таких условиях компании не могут своевременно обслуживать долги, что приведет к массовой реструктуризации кредитов уже в ближайшие месяцы.
2. Высокая ключевая ставка может спровоцировать стагфляцию, то есть экономический спад и обрушение инвестиций.
3. Государственный Российский фонд прямых инвестиций готовится по непригодным ценам выкупать доли российских компаний, не справляющихся с увеличенной ставкой кредитования и растущими затратами на обслуживание долгов.
4. В 2024 году с нехваткой персонала в России столкнулось более 86% организаций, по другим данным – 91%. Общий дефицит оценивается в 4,8 млн человек.
Это лишь быстрый анализ происходящих в России событий и показывает, что не все у них так хорошо, как показывают в официальных источниках.
Кстати, при подготовке этого дайджеста ряд новостей, издававшихся в Google по факту, были удалены или изменены (зачищают). Итак, пределы крепости там точно уже близко!
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