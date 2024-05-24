Обеспокоенность еще больше усилилась, когда Россия опубликовала документ, в котором говорится о необходимости пересмотреть морские границы в Финском заливе.

Готланд занимает стратегически важное место, поскольку находится в центре Балтийского моря (на полпути между Швецией и Эстонией) и всего в 300 км от места базирования Балтийского флота России. Присоединение Швеции к НАТО и предоставление доступа в Готланд значительно увеличило способность Альянса развертывать и поддерживать свои силы в регионе Балтийского моря, и это может оказать решающее влияние на защиту Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии и Польши.

Из-за его стратегического значения в течение большей части холодной войны Швеция поддерживала большое военное присутствие на острове. Но Готланд был демилитаризован в 2005 году, чтобы содействовать миру и сотрудничеству в Балтийском регионе.

Этот жест доброй воли был немедленно проверен россиянами, поскольку вскоре после этого российские мужчины, не соответствовавшие обычному туристическому профилю Готланда, начали регулярно посещать остров.

После того как Россия вторглась в Крым в 2014 году, Швеция сделала значительные шаги, чтобы защитить себя, снова введя 150 постоянных войск на остров в 2016 году. К 2018 году Швеция увеличила количество постоянно дислоцированных войск до 400, оснастив их бронетехникой CV90 и танками Leopard 2. Системы противовоздушной обороны также были восстановлены до 2021 года.

Полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году привело к дополнительному подкреплению, учениям и инвестициям в оборону Готланда на общую сумму $160 млн. В апреле 2023 года Швеция вместе с польскими и британскими войсками на острове провела свои крупнейшие военные учения за 25 лет.

Географические расстояния в Балтии невелики, и если бы Россия захватила Готланд в кризис, она могла бы доминировать в регионе Балтийского моря. Это очень усложнит Западу предоставление подкрепления странам Балтии морем или воздухом.

Речь идет не только о Швеции. Литва граничит как с российским анклавом Калининград (который сам становится все более милитаризованным), так и с Беларусью, она обеспокоена тем, что на нее могут напасть, и тогда она будет физически изолирована от остальной части Балтии.

Карта Швеции с изображением острова Готланд. Shutterstock

По привычной московской манере, когда на Западе заметили онлайн-документ об изменении российских морских границ, Кремль возразил, что имеет какие-либо планы это сделать. Но никаких объяснений российских чиновников, почему предложение министерства было удалено с правительственного портала, не последовало.

Когда лидеры стран Балтии искали разъяснения, Литва предупредила, что это как минимум еще одна российская тактика запугивания. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пошла дальше, заявив, что Россия ведет "теневую войну" с Западом.

Многие российские танкеры в Балтийском море отказываются от лоцманской проводки, практики управления движением кораблей с помощью визуальных или электронных наблюдений, даже во время навигации узким Большим Бельтом Дании.

Все эти провокации происходят только за пределами 12 морских миль (территориальные воды страны), что делает невозможным для Швеции что-то с этим сделать, поскольку эти коммерческие танкеры не являются частью официального Военно-морского флота России. ВМС Швеции предупредили, что Россия, вероятно, использует эти нефтяные танкеры для осуществления диверсий, разведки и шпионажа.

В связи с такими событиями премьер-министр Швеции в марте сообщил гражданам, что они должны быть готовы к войне.

В прошлом Готланд являлся сдерживающим фактором советской экспансии. Но нынешнюю Россию при Путине, кажется, не так легко сдержать, и она более восприимчива к риску. Непонятно, являются ли эти провокации частью российской теневой войны, направленной на психологическое разделение и терроризирование Запада, или это прелюдия к настоящей войне, которая обязательно начнется, если Россия атакует Готланд.

Поскольку Швеция сейчас является членом НАТО, это означает, что все члены должны стать на ее защиту, если она столкнется с нападением. Сама по себе Швеция имеет современный подводный флот мирового класса и Воздушные силы, а также технологически передовую оборонную промышленную базу. Однако трудно предположить, будет ли этого достаточно для сдерживания конфликта с Россией.

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