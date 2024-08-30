Российская имперская идея не с Путиным связана, а с тем, каким они видят свое государство. И эта политическая идея родилась совсем не в Киевской Руси. Это была другая эпоха, другие мысли и эмоции. Очень интересно писал об этом Костомаров, наш украинский историк 19 века. Он говорил о федеративной природе Руси. Речь шла о том, что она была очень децентрализована, есть разные точки воздействия, но это не то что поглощает всех остальных.