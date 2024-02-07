Сейчас Украина находится в самом плохом состоянии за эти два года

Общество устало и расколото, истощено распри и унынием. Завышенные ожидания 2023 года обернулись разочарованием даже для тех, кто не очаровался. Тот градус единства и сил, который был в первые дни, закончился.

Армия истощена боями, отсутствием ротации и некомплектом личного состава, недостатком вооружения и боеприпасов, несуразными заявлениями и непониманием, что будет дальше с системой командования. Такой волны добровольцев, как сначала, уже никогда не будет.

Бизнес в очередной раз обманут, когда на выполнение недавних обещаний по прекращению давления были внесены ухудшающие законопроекты. Доля предпринимателей, готовых просто закрываться, достигла рекордной отметки.

Коммуникация между властью и обществом окончательно прекратилась. Единственный марафон, анонимные телеграммы-каналы и положительные блоггеры не способны ни донести позицию, ни сохранить доверие. Важные вещи узнаем из иностранных медиа. Возвратные сигналы снизу вверх блокируются полностью. Жизненно важные решения принципиально не обсуждаются.

Государственная служба фактически на грани исчезновения из-за некомплекта, низких зарплат, страха преследований даже за крайне необходимые решения и ненависть общества. Недобрые воруют как в последний день, добродетельные прячутся как улитки. Доверие государственным институтам в целом на крайне низком уровне.

Политическая элита принципиально сконцентрирована на рейтингах и выборах, а не победе. Эта ошибочная система приоритетов стоит все больше.

Иностранная помощь поступает более медленно и в меньшем объеме, чем нужно. Проблема нашей неудачной коммуникации (слабых сообщений и недостаточных каналов) сочетается со стратегической растерянностью самих союзников, боящихся нашего поражения и победы примерно одинаково.

Есть угроза потери макрофинансовой стабильности, резкого падения курса гривны и вспышки инфляции (хотя интенсивное сотрудничество с ЕС и МВФ может отвлечь эту угрозу).

Это все на фоне дальнейшего развертывания демографического кризиса, огромной эмиграции и внутренней миграции, роста теневого рынка труда и увеличения численности граждан, нуждающихся в социальной защите.

И все это на фоне сворачивания демократии, свободы слова, прозрачности и подотчетности, местного самоуправления и других основ украинской жизнестойкости. На фоне политических распрей и коммуникационных провалов.

Мы подошли в ближайшие 32 с половиной года независимости к стратегическому поражению. По которой Руина, пустота и последующий геноцид.

Самое время спохватиться.

Цена того, что можно потерять, осознается в момент потери.

Здесь надо бы написать по законам жанра некий call to action, призыв к действию. У меня нет призыва к действию. Скорее призыв к бездействию, адресованный группе людей, управляющих страной. Прекратите. Просто прекратите политические игры, рейтинги и подготовку к выборам. Прекратите расшатывать лодку. Посидите немного без дела, отдохните. Дайте возможность людям выдохнуть. Дайте возможность Парламенту навести порядок со срочными пробелами в законодательстве, а Правительства в экономике. Дайте возможность армии воевать, а бизнесменам работать. Оставьте людей в покое. Время для политики придет ближе к победе. А сейчас мы поближе к поражению. Просто прекратите.

Иначе лодка утонет, и нечем будет управлять.

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