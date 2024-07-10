Самое важное в отношении юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне – отсутствие прогресса в членстве Украины. К несчастью. Альянс по этому вопросу зашел в тупик. Американцы и немцы против. Есть ряд меньших членов, которые тоже. В частности, Венгрия и Словакия, но главное – США.

В американской политике есть те, кто поддерживает вступление Украины. Где-то 30% политиков. Может, и больше. Многие высокопоставленные чиновники за, но те, кто принимает решение – против. Это касается обеих партий.

Есть много влиятельных людей, которые признают, что вступление должно произойти, но есть многие, кто считает, что поддержка Америкой членства Украины будет очень опасной, и предпочитают этого не делать, опасаясь ядерной войны с Россией.

Лучше пожертвуют Украиной, чтобы, по их мнению, защитить Америку и Запад.

Слова о городах в НАТО – это просто дипломатический способ сказать, что вы в зримом будущем не вступите. То есть не будет никаких гарантий от следующей российской агрессии, полагайтесь только на себя.

Главная цель для Украины от саммита – получить практическую поддержку. Это в основном касается усиления ПВО и гарантий поставок оружия. Уже видим, что в этом прогресс – лидеры США, Германии, Италии и Румынии объявили, что передадут Киеву пять систем Patriot и SAMP-T. Это первая положительная вещь.

Второе – долгосрочные обязательства стран НАТО перед Украиной оказывать поддержку, поставлять вооружение. Надеюсь, это подтвердят завтра.

Зато страны НАТО пообещали передать процесс, известный как Рамштайн, от США до Альянса. Это хорошая новость.

Но эти вещи занимают много времени. Демократические страны двигаются очень медленно, и пройдет еще около года, вероятно, с весны 2025-го, прежде чем увидим значительное увеличение производства вооружений в странах НАТО.

Мы уже начинаем видеть процесс вооружения, но он занимает слишком много времени. Диккатуры значительно быстрее реагируют и изменяются. Демократии двигаются со скоростью нефтяного танкера. Очень медленно. Поэтому надеюсь, что в следующем году ситуация будет значительно лучше, чем в этом.

Причин, почему так долго много. Одна из них – страны НАТО не имеют власти указывать своим компаниям, что делать, но должны работать с ними, вести переговоры, делать заказы, заключать контракты. Не могут просто сказать, что эти автомобильные заводы теперь будут производить танки. Так может Путин. Не могут сказать, что вы теперь работаете в три смены, а не в две. Путин – может. А Украине дорого стоит это время.

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