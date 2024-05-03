Чтобы побеждать, не обязательно быть больше – но обязательно надо опережать

Ситуация на фронте остро критична, и всем очевидно, что основная проблема, мешающая достичь победы в войне – безответственность и некомпетентность Ставки Верховного главнокомандующего. Мы умеем создавать инновационные решения на поле боя, но не можем масштабировать удачную работу из-за отсутствия централизованного управления на высшем уровне.

Владимир Зеленский говорит о победе, но даже не контролирует исполнение своих распоряжений. Самый очевидный пример – дроны. Мы уступаем в боеприпасах, артиллерии, авиации, танках, количестве пехоты – единственный инструмент создания технологического преимущества – это дроны. Под давлением общественности на третьем году войны принято решение о создании сил беспилотных систем – но реализация до сих пор отсутствует. Вертикаль управления не создали, полномочий новому командующему не дали, за бюджеты отвечают многие, а за конечную цель – увеличение количества ликвидаций оккупантов и их техники – наверху не отвечает никто. Потому и все проблемы, результаты не интересуют, только деньги.

Под давлением общественности на третьем году войны было принято решение о строительстве фортификаций. Реализация такая же примитивная. Там, где сейчас пехота выживает под огнем, никаких изменений нет. Не поставляются готовые бетонные конструкции, все делайте сами, сами покупайте строительные материалы, сами покупайте технику, как выживание было заботой самих бойцов – так и есть. Россия гораздо мощнее строит и укрепляет свои линии обороны, даже находясь в наступлении. Хотя у нас и бюджеты, и пиар выделены.

Изготовление боеприпасов. Там, где нужно масштабировать, нет реализации даже на 10% от возможностей. Россия за последние два года с нуля начала производство порохов из целлюлозы, из древесины. А мы?

Применение войск. Как не было никакого анализа предыдущих действий на уровне генералов и комбригов, так нет. Как продвигались на должности командиров люди, которые не понимают современной тактики, воюют по карте, не являются лидерами в коллективе, бездарно теряют людей и технику, и не хотят учиться, а хотят делать отчеты и доклады, что у них все хорошо и контролировано – так это и продолжается. И никому наверху это не интересно.

Мы гордимся нашими тактическими победами, героизмом, мастерством отдельных воинов, профессионализмом отдельных командиров и воинских частей, все это у нас в очень многих местах, только потому и держится фронт третий год. Но в массовой войне мобилизованных армий требуется масштабирование решений и концентрация усилий на уровне высшего военного и политического управления.

Если у нас меньше людей, меньше снарядов, бомб, если мы конкурируем только в дронах, то создать преимущество можно только благодаря лучшему управлению, организации и применению.

Чтобы побеждать, не обязательно быть больше – но обязательно нужно опережать.

Но, к сожалению, преступная, безнравственная, интеллектуально ограниченная Россия сейчас опережает по скорости и масштабу изменений и стратегических решений свободную, демократическую, интеллектуально и морально мощную Украину.

И если Зеленский не на словах, а на деле хочет победить, а не разыграть с Путиным договорняк, он должен задуматься и начать принимать решения, которые позволят Украине опережать Россию в стратегических решениях.

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