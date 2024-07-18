Я работала с пятью Министрами экономики Украины и поняла, почему реформы в государственном управлении не так просты, как могут казаться извне

Совет 1. Стройте, а не ломайте

У украинцев популярно мнение, что в государственном секторе работают неэффективные специалисты, процессы затянуты, все – коррупционеры. Поэтому когда на высокие должности попадает кто-то из бизнеса, первое естественное желание – сейчас покажу, как надо. Но все сломать, всех уволить и сделать по-новому – ложный путь. На самом деле, многие бюрократические процессы оправданы и часто на государство работают ценные кадры с глубокой экспертизой (нередко за неконкурентную зарплату). По большинству вопросов уже существует большая база знаний – часто происходящее уже было. Важно разбираться в истории процессов – почему происходит именно так, какие наработки были раньше, какие барьеры возникали. Более эффективно прикладывать свое, не разрушая или корректируя достояние предшественников. Продолжать и вносить новое, а не строить заново. В то же время, с войной у нас появилось много вызовов, с которыми государство не встречалось раньше – например, бронирование работников или возвращение миллионов украинцев из-за границы. Мы, как государство, будем все вместе учиться с этим работать.

Совет 2. Разберитесь в ожиданиях и приоритетах

Реформы должны находиться на постоянном контроле у руководителей государства (заказчиков), иначе они не будут доведены до конца. К сожалению, так бывает, что кто-то из них интересуется каким-нибудь процессом, начинает привлекать под это ресурсы. Но позже переключается на другие приоритеты, ведь проектов постоянно много. В государственном секторе всегда нехватка кадров, времени – без мониторинга со стороны заказчика процесс затухает сам собой. Система сопротивляется. Поэтому нужна не только воля руководства, но и настойчивость реформатора.

К примеру, над реформой корпоративного управления госпредприятиями наша команда работала почти 6 лет. Реформа долго не входила в стратегические приоритеты разных министров, но проектная команда ее не бросила и в результате этого года приняли новый соответствующий закон, сейчас продолжается наработка подзаконной части. Помогло то, что нынешнее руководство Минэкономики включило реформу в портфель стратегических проектов.

Похожая ситуация с реформой публичного управления – еще в 2019 году на уровне Кабмина много декларировалось о важности и необходимости этой инициативы. Но реального запроса на уровне министерств не было. Энтузиасты, которые продолжают это делать на местах, конечно, есть и они готовы работать, но это больше исключения. В этом году реформу госслужбы включили в план Ukraine Facility – 4-летний план приоритетных реформ, которые нужны Украине для получения финансовой помощи от ЕС. Надеемся, увидим изменения по этому направлению.

В то же время не стоит тратить время на вещи, не имеющие поддержки от заказчика (в моем случае – министерства). Часто эффективнее перефокусироваться и потратить свои силы на то, что может прийти к результату и принесет пользу.

Совет 3. Будьте готовы, что ваши проекты станут не нужны при смене власти

Надо будет готово, что при смене руководства меняется запрос на реформы. Историческая традиция Украины – министры и их заместители редко задерживаются на период более одного-двух лет. Сегодня ваша работа важна – завтра может стать неактуальной, а через несколько лет – актуальна снова. Важно быть устойчивыми к этим изменениям, гибким, искать себя в новом запросе со своей экспертизой. Иногда ее нужно менять кардинально – юрист, ранее работавший над проектами по улучшению бизнес климата, может во время войны переключиться на темы релокации предприятий из зоны боевых действий или бронирования сотрудников. Надо быть готовым, что при постоянной работе могут быть неустойчивые обязанности.

Совет 4. Всегда готовьтесь к встречам – второго шанса может не быть

Вокруг руководителей государства всегда много чиновников, советников, депутатов – их график безумный, конкуренция высока, информационное пространство насыщенное. Когда вы планируете встречу, подход "пойду послушаю" не работает – второй встречи может уже не быть. Поэтому важно к ней готовиться. Например, спрашивать у коллег как лучше подавать информацию – цифрами или словами, картинками или текстом?

Идите всегда с предложением, с пониманием какая помощь нужна, с советом, что следует закончить, на что обратить внимание. Если это первая встреча и вы заинтересованы в продолжении проекта, начатого ранее, аргументируйте его актуальность и потенциальный win-win – для нового руководителя он может стать быстрой победой, для вас – завершенным делом. Самопрезентация важна. Вы можете быть классным экспертом, но ваша экспертность может потеряться из-за плохой презентации – разговор с вами не продолжат.

Совет 5. Найдите общий язык с чиновниками

Если руководители государства – это локомотив, то госслужащие – его колеса. Хуже всего, что можно им сказать – "Вы ничего не понимаете, я сейчас вам объясню". Это одна из самых распространенных ошибок среди новичков. Такое высказывание обесценивает работу госслужащих, а это люди, годами работающие на своих местах, имеющие соответствующий багаж знаний и понимание нюансов работы государственного аппарата. Вместо этого вы должны настраиваться на сотрудничество с ними, учитывать их опыт и экспертизу. Они были свидетелями многих реформ, когда другие приходили и уходили, а они оставались.

Совет 6. Используйте бюрократию себе на пользу

Проработал шесть лет на государство, могу уверенно сказать – иногда бюрократия нужна. Она необходима для организации постоянства процесса. Машина госуправления велика, устные предписания контролировать почти невозможно, постоянно появляются новые задачи. Чтобы процесс дошел до конца, желательно, чтобы он был закреплен на официальном уровне. Если ваш проект или задача занесены в годовой план, то больше шансов, что они будут воплощены. Инициатива усиливается, когда она имеет дополнительное официальное закрепление.

Совет 7. Горите, но не сгорайте

Работа с изменениями государственной системы точно не проста и насыщена. Не следует надеяться на мгновенные результаты в первые месяцы работы. Чтобы избежать выгорания и хаоса, важно четкое распределение обязанностей, адекватное планирование, постоянный трекинг результатов. Важно строить системы и бизнес процессы. Стремление справиться со всем самостоятельно редко приводит к успеху.

Успешное внедрение реформ в государственном управлении – это сложный многоуровневый процесс, требующий не только глубокого понимания системы, но и высокой толерантности к изменениям и неудачам. Важно не разрушать существующие механизмы, а интегрировать новые идеи в существующую структуру, сохраняя при этом ценные кадры и накопленные знания. Реальные изменения возможны только при постоянном мониторинге, поддержке на всех уровнях и гибкости в подходах. Главное – это уверенность в собственных силах, готовность к сотрудничеству с другими и понимание, что каждый шаг вперед, каким бы малым он ни казался, приближает нас к цели.

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