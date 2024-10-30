В Хельсинки представители 60 стран и международных организаций одобрили совместное коммюнике по поддержке пункта 8 Украинской Формулы Мира

62 млн тонн вредных веществ – это выбросы в атмосферу от ракетных обстрелов россии. Большая часть которых уже переместилась в Румынию, Молдову, Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Эстонию, Сербию, Хорватию, Польшу и т.д. 180 миллионов тонн CO2-экв. – выбросы парниковых газов, вызванные войной России и сводящие на нет глобальные усилия в борьбе с изменением климата.

Мир все больше осознает, что конфликт в Украине – это глобальная проблема. Экологическая безопасность всего европейского континента будет оставаться под угрозой, пока будут продолжаться ракетные атаки на Украину.

КОММУНИК по экологической безопасности состоит из следующих ключевых элементов:

Оценка вреда окружающей среде от войны

С начала полномасштабного вторжения уже зафиксировано более 6 тысяч преступлений России против окружающей среды Украины. Ущерб оценивается в 65 миллиардов евро.

Эта цифра неокончательна. Ведь деоккупированные территории сложно проинспектировать из-за их заминированности. Всего в Украине минами усеяно 139 тысяч квадратных километров. Это втрое больше, чем вся площадь Швейцарии.

От военных действий пострадали почти 3 миллиона га украинского леса. Треть – сожжена. Часть – все еще оккупирована.

Во время этой войны мы пережили величайшую техногенную катастрофу со времен Второй мировой войны — россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Водохранилище потеряло 70% воды. Пострадали 600 тысяч га земли.

Недавнее экологическое бедствие – загрязнение рек Сейм и Десна. Россияне слили сточные воды с сахарных заводов в реку Сейм. Ущерб для окружающей среды Украины достиг 12 миллионов евро.

Следовательно, в КОММУНИКЕ наши партнеры закрепили свои намерения продолжать поддерживать Международный Реестр убытков и предоставлять вспомогательные инструменты для документирования российских преступлений.

Привлечение агрессора к ответственности за причиненный вред окружающей среде

В документе говорится о разработке универсальных методологий и подходов к оценке ущерба, нанесенного окружающей среде. Участники призвали все страны мира обратить внимание на эту категорию военных преступлений.

Ведь ни одно преступление против природы не может остаться безнаказанным. Каждый, кто наносит ущерб окружающей среде или планирует это сделать, должен четко отдавать себе отчет в последствиях и неизбежности ответственности. Должны интегрировать принципы защиты окружающей среды в политику безопасности и разработать эффективные стратегии управления экологическими рисками.

Зеленое и устойчивое восстановление

Партнеры признали важность создания специального финансового механизма для возобновления украинских экосистем, а также привлечения к этой работе соответствующих экспертов.

Представители стран и международных организаций в Хельсинки призвали мировое сообщество активизировать сотрудничество по внедрению технологий восстановления почв, флоры, фауны и водных ресурсов Украины. Они акцентировали внимание на важности проведения первичной оценки состояния экосистем и помощи Украине в обследовании и, где это возможно, разминировании пострадавших земель.

Пункт 8 Формулы мира "Экологическая безопасность" должна стать важной площадкой для формирования международных принципов "зеленого" восстановления. В Хельсинки договорились с партнерами совместно работать над разработкой таких практических инструментов и механизмов, которые могут использовать во всем мире.

Обеспечение экологической устойчивости и устойчивого развития

Речь идет о разработке эффективных стратегий реагирования на экологические риски – не только в контексте восстановления, но и повышения устойчивости наших земель к изменению климата и экологических катастроф. Это также будет способствовать дальнейшему движению Украины к климатической нейтральности.

В коммюнике наши партнеры отметили, что основой для такой совместной работы может стать Международная платформа действий по зеленому восстановлению Украины, которая была начата в Берлине в этом году.

Резюмируя

Беспрецедентная поддержка, которую мы услышали во время работы в Хельсинки и ее результат – изложенная в КОММУНИКЕ позиция наших партнеров – подтверждают, что мир прекрасно понимает последствия этой войны для глобальной экологической безопасности. Работа, которую сегодня проводит Украина на всех международных площадках и на всех уровнях, может и должна изменить будущее следующих поколений. Наш опыт по оценке и исчислению экологического ущерба и привлечению России к ответственности за экологические преступления должен стать мировым достоянием. Мы достаточно продвинулись на этом пути. Далее – продолжение координации и планирование следующих практических шагов уже во время Климатического Саммита СОР29, который состоится в Баку в ноябре этого года.

С его результатами также поделюсь впоследствии.

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