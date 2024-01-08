Есть ощутимый отложенный спрос со стороны значительной части американских элит и общества на коррекцию внешнеполитического курса

О поддержке Украины со стороны США. Чем дальше, тем больше поддержка Украины превращается для США скорее в моральный долг, не подкрепленный получением ощутимых тактических или стратегических преимуществ. Бонусы, которые могли получить США, уже получены, остались одни расходы.

Война уже привела к консолидации Европы вокруг США и пониманию, что другой опоры в обеспечении своей безопасности у европейцев нет. Вряд ли вообще можно сделать в этом направлении нечто большее, чем уже сделал Путин. США получили огромную долю высокомаржинального европейского энергетического рынка.

Россия доказала, что ее хватает на длительную войну с Украиной, но в то же время показала, что все, на что ее хватает, – это длительная война с Украиной.

А дальше бонусы заканчиваются. Мировая экономика не в лучшей форме, в Европе набирают вес правые популисты, Россия, как перезрелый плод, сама падает в руки Китая, и за все это нужно платить американской администрации, подставляясь под критику изоляционистов внутри страны. Есть ощутимый отложенный спрос со стороны большого числа американских элит и общества на коррекцию внешнеполитического курса.

Однако избирательная кампания – не лучшее время для резких поворотов. Поэтому, скорее всего, до ноября США не будут делать резких движений.

А вот после выборов в США (независимо от личности победителя) начнется дискуссия по сравнению с той, что имела место в Великобритании и США перед началом Второй мировой войны. Сейчас мы знаем, как много усилий понадобилось тогда, чтобы принципы и мужество победили расчет и страх. Мы также знаем, что все висело на волоске.

Не думаю, что в этот раз будет проще.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net