Республиканская партия когда-то оплот старомодных добрых патрицианских ценностей под руководством Дональда Трампа превратился в популистское движение, враждебное истеблишменту, политика которого, по его словам, уничтожила сообщества рабочего класса в погоне за прибылью за границей, а американских детей отправляла за границу воевать и непобедимых войн.

Украина и НАТО

Будет ли кредо "американизм, а не глобализм" и дальше привлекательным для большинства американцев, еще неизвестно. Америка готовится к президентским выборам, результат которых стал еще более неопределенным сейчас, когда президент Джо Байден передал эстафету Камали Харрис, которая вместе со своим напарником Тимом Уолзом, по мнению многих, имеет гораздо больше шансов на победу. Тем не менее нам все еще нужно подумать, что победа Трампа может означать для мира в целом.

Больше всего будет волноваться Украина. В конце концов Трамп никогда не демонстрировал особого желания поддерживать Украину. Равно как и крыло Республиканской партии Maga – Make America Great Again, которое не поддерживало Украину в течение нескольких критических месяцев в начале этого года. Слова Венса также не восприняли очень хорошо в Киеве, особенно после того, как он сказал аудитории энтузиастов-республиканцев в июле, что больше не в интересах Америки "финансировать там нескончаемую войну".

Европейские члены НАТО, вероятно, будут так же озабочены; и даже если, по всей вероятности, Трампа убедит, что НАТО следует держаться – как это было во время его первого срока – нет сомнений, что он будет оказывать еще большее давление, чтобы заставить европейцев тратить больше на собственную безопасность.

Европейский Союз также не может успокоить возможное избрание кого-то, кто не только угрожает ввести 10-процентную пошлину на весь импорт из-за Атлантики, но однажды даже назвал ЕС врагом. Конечно, следует различать между риторикой Трампа и тем, что он сможет сделать, если примет власть. Но учитывая, что новая команда республиканцев в Белом доме меньше заинтересована в заискивании политиков в Европе, чем в деле того, что она считает гораздо большим вызовом для Америки в лице Китая, вероятно, в дни и месяцы после выборов в США будут трудные моменты.

Две войны

Даже если бы Maga предпочла бы Трамп заключить соглашение с Россией, подавляющее большинство американцев сейчас стали настолько враждебными к Владимиру Путину, что 88% говорят, что не доверяют ему.

Также Трамп вряд ли рискнет заключить соглашение, если, по всей вероятности, от доброй воли Китая будет зависеть посадка России за стол переговоров. Если Трампу не удастся убедить Россию заключить какое-либо соглашение, он столкнется с перспективой увеличения военной поддержки Украины или для того, чтобы убедиться, что Путин не победил на поле боя, или, что более вероятно, как способ оказать дальнейшее давление на российского лидера, чтобы сесть. за стол переговоров.

Но если ситуация в Украине сложная, из-за поддержки США Израиля в войне в Газе позиция Америки стала опасно обнаженной на Ближнем Востоке. Это также принесло России и Китаю дипломатическую победу, о которой они могли мечтать несколько месяцев назад. Ситуация стала настолько сложной в дипломатическом плане, что опрос, проведенный весной 2024 года, показал, что Путин и Си Цзиньпин стали более популярны на Ближнем Востоке, чем Байден.

Возможное возвращение Трампа к власти вряд ли улучшит ситуацию. Тесные отношения Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и их совместная работа по срыву ядерного соглашения с Ираном в 2018 году указывают на более жесткие отношения с Ираном, чем существуют.

И дальше в Пекин

Каким образом Трамп будет играть в Пекине, который уже пришел к выводу, что кто бы ни сидел в Белом доме – Гаррис или Трамп – отношения обязательно будут глубоко конкурентными? Некоторые в Китае воспримут избрание Трампа с определенным злорадством, если, как многие считают, оно поставит под сомнение отношения Америки с такими союзниками, как Южная Корея, Япония и Филиппины, которых президент Джо Байден сделал все возможное, чтобы успокоить.

Возможно, Пекин также порадовался недавним изречением Трампа по Тайваню, когда он заявил, что "Тайвань нам ничего не дает", и задался вопросом, почему США все еще ведут себя как "страховая компания". Несмотря на это, в Пекине, пожалуй, есть больше, чем несколько человек, которые вряд ли могут наслаждаться перспективой команды во главе с Трампом завладеть Белым домом. Они могут приветствовать беспорядок, который приведет к победе Республиканской партии как в Америке, так и среди ее союзников.

С другой стороны, они непременно будут несколько менее довольны Республиканской партией у власти, которая во время кампании нападала на демократов за мягкость по отношению к Пекину, угрожая ввести 60-процентные пошлины на большинство китайского импорта.

Многие сторонники республиканцев, ориентированных на бизнес, заинтересованные в Китае, например Илон Маск, могут подтолкнуть новую команду Трампа к отказу от жесткой линии. Но, выпустив популистского джина из бутылки, Трампу может быть трудно вернуть его обратно, особенно в Америке, где 8 из 10 из них негативно относятся к Китаю, а 42% даже считают его врагом.

В неизвестное неизвестное

Таким образом, казалось бы, что мы находимся в одном из критических моментов в истории глубоко разделенной Америки, которая находится в глубоко расколотом мире. Конечно, не все происходящее будет зависеть от того, что происходит в Соединенных Штатах. Но нравится это миру или нет, учитывая его вес в международной системе и более широкой глобальной экономике, происходящее там неизбежно имеет огромное значение.

Действительно, растет количество государств, сейчас активно пытающихся убедить, что в будущем роль США будет значительно уменьшена. Однако все, что может сделать внешний мир, это подождать и посмотреть, что решат 160 миллионов зарегистрированных американских избирателей в ноябре на выборах, которые могут оказаться самыми решающими за последнее время.

Оригинал