В ближайшие месяцы мы вряд ли увидим какие-либо изменения в культурной политике

Нас ждет не просто смена министра культуры, а очередная реорганизация ведомства. Конечно, это снова будет означать месяцы бюрократической волокиты до запуска "нового" Министерства культуры и стратегических коммуникаций.

Но проблема не только в том. Это переформатирование вновь подчеркнуло, что у нас в стране, даже во время войны, продолжает существовать представление о культуре как не самодостаточной области государственной политики. Поэтому культуру всегда монтируют в структуру с какой-либо другой отраслью – туризм, молодежь, спорт, информационная политика. Теперь — стратегические коммуникации.

Такое сочетание дополнительно неуместно, потому что стратегические коммуникации как раз не являются отдельной государственной политикой, а лишь одним из инструментов почти каждой (социальной, экономической, культурной).

Поэтому совершенно не вижу необходимости очередного переформатирования культурного ведомства страны. Но это произойдет. А это значит, что в ближайшие месяцы мы вряд ли увидим какие-то изменения в культурной политике, потому что и так ограниченный кадровый потенциал министерства будет сосредоточен на ликвидации старого и создании "нового" министерства.

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