Три красные линии, которых должна держаться Украина на любых международных переговорах
На любых международных переговорах представители Украины должны четко придерживаться трех ключевых позиций.
1. Внутренние дела Украины априори не могут быть предметом обсуждения. Не только каких-либо договоренностей (это само собой), но и любых обсуждений. Какой у нас язык и какая церковь, каких героев нам уважать и как организовывать деколонизацию. Когда и как нам проводить выборы и кого на них выбирать. Какая у нас численность и структура вооруженных сил? Какое оружие мы производим или покупаем и как мы будем уничтожать врага в случае новой агрессии.
Как вариант, игнорируя настойчивые попытки обсудить наши внутренние дела, украинские переговорщики могут начать обсуждение дел РФ – потребность ее демократизации, запрет рашизма и идеологии "русского мира", отстранение от власти и наказания военных преступников во главе с Путиным, свободное волеизъявление народов РФ, ликвидация российского ядерного оружия и всех наступательных вооружений як основной угрозы миру на планете.
2. То же самое касается вопросов, урегулированных нашей Конституцией. И это не только независимость, суверенитет и территориальная целостность, но, например, курс на членство в ЕС и НАТО. Не говоря уже о том, что ЕС и НАТО являются международными организациями, высшие органы которых приняли решение о том, что Украина будет их членом. Не России или любому другому государству менять решение НАТО или украинскую Конституцию. Вопрос не в том, насколько НАТО эффективно и насколько долго нам двигаться к членству, а в неизменности нашего геополитического выбора.
3. Россия была, есть и должна оставаться для нас государством-агрессором, а Путин и его сообщники – международными преступниками. В случае необходимости можно вести переговоры и с преступниками, чтобы освободить заложников или предотвратить новые преступления. Но от самого факта переговоров преступники не перестают быть преступниками. Следовательно, ни о какой "нормализации", ни о прощении, ни о снятии санкций, отказе от компенсаций или конфискации российских активов, как и об отказе от любых предусмотренных международным правом средств восстановления территориальной целостности Украины, с нашей стороны не может быть и речи.
Попытки украинских переговорщиков отступать от этих трех базовых принципов невозможно будет расценивать иначе как шаг к измене и капитуляции.
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