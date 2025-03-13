На любых международных переговорах представители Украины должны четко придерживаться трех ключевых позиций.

1. Внутренние дела Украины априори не могут быть предметом обсуждения. Не только каких-либо договоренностей (это само собой), но и любых обсуждений. Какой у нас язык и какая церковь, каких героев нам уважать и как организовывать деколонизацию. Когда и как нам проводить выборы и кого на них выбирать. Какая у нас численность и структура вооруженных сил? Какое оружие мы производим или покупаем и как мы будем уничтожать врага в случае новой агрессии.

Как вариант, игнорируя настойчивые попытки обсудить наши внутренние дела, украинские переговорщики могут начать обсуждение дел РФ – потребность ее демократизации, запрет рашизма и идеологии "русского мира", отстранение от власти и наказания военных преступников во главе с Путиным, свободное волеизъявление народов РФ, ликвидация российского ядерного оружия и всех наступательных вооружений як основной угрозы миру на планете.

2. То же самое касается вопросов, урегулированных нашей Конституцией. И это не только независимость, суверенитет и территориальная целостность, но, например, курс на членство в ЕС и НАТО. Не говоря уже о том, что ЕС и НАТО являются международными организациями, высшие органы которых приняли решение о том, что Украина будет их членом. Не России или любому другому государству менять решение НАТО или украинскую Конституцию. Вопрос не в том, насколько НАТО эффективно и насколько долго нам двигаться к членству, а в неизменности нашего геополитического выбора.

3. Россия была, есть и должна оставаться для нас государством-агрессором, а Путин и его сообщники – международными преступниками. В случае необходимости можно вести переговоры и с преступниками, чтобы освободить заложников или предотвратить новые преступления. Но от самого факта переговоров преступники не перестают быть преступниками. Следовательно, ни о какой "нормализации", ни о прощении, ни о снятии санкций, отказе от компенсаций или конфискации российских активов, как и об отказе от любых предусмотренных международным правом средств восстановления территориальной целостности Украины, с нашей стороны не может быть и речи.

Попытки украинских переговорщиков отступать от этих трех базовых принципов невозможно будет расценивать иначе как шаг к измене и капитуляции.

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