Традиционное образование десятилетиями строилось на идее, что учащийся должен запомнить как можно больше информации. Но когда алгоритм Google может ответить на любой вопрос в секунду, запоминание становится второстепенным. Исследования показывают , что среднестатистический человек ежедневно сталкивается с объемом информации, в 5 раз превышающим то, что люди получали, например, в 1986 году.

В таких условиях важно не просто хранить информацию, а уметь ее фильтровать и работать с ней. Если ребенок получает информацию из YouTube или ChatGPT, он должен уметь оценивать его достоверность. Научить детей не доверять всему, что они читают или видят – это новый стандарт образования.

Кроме того, важно учить детей не только запоминать изученное, но и самостоятельно анализировать и применять знания в реальной жизни. К примеру, в Финляндии, которая считается одной из лучших образовательных систем мира, акцент сделан на развитие практических навыков, а не на механическое зазубривание. И это очень важный аспект, потому что если ребенок может использовать свои знания, значит он действительно их усвоил!