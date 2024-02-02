Согласно недавнему исследованию экономистов – оценке наибольших схем по уклонению от уплаты налогов – самые большие схемы связаны со слабыми институтами. Из-за неэффективной работы только трех органов – Государственной таможенной службы, Государственной налоговой службы, Бюро экономической безопасности – государство ежегодно теряет, ⁠по расчетам экспертов, – 200-240 млрд гривень.

От нарушения таможенных правил и серого импорта бюджет недополучает 100-150 млрд грн, от контрафакта, нелегальной торговли – 40-45 млрд грн ежегодно, от схем по НДС – 20-30 млрд грн.

29 января 2024 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект №10439 по усовершенствованию работы Бюро экономической безопасности, отражающий видение Правительства по решению экономических вопросов взаимоотношений правоохранительных органов и бизнеса.

Специалисты аналитических центров проанализировали проект и отмечают, что проект содержит критические недостатки, которые делают его контрпродуктивным. В частности, это отсутствие в проекте норм относительно полной переаттестации текущих кадров, большинство из которых сейчас – это экс-работники разных правоохранительных органов. Переаттестация предусматривается через год после военного положения, то есть много лет спустя, а аттестационные комиссии не будут содержать в составе международных экспертов.

Также отсутствует механизм увольнения недобросовестных сотрудников, что приведет к консервированию текущего положения дел и невыполнению структурных маяков Меморандума Правительства с Международным валютным фондом.

Учитывая субоптимальные государственные институты, которые сегодня функционируют в Украине, для перезагрузки Бюро экономической безопасности целесообразно предусмотреть исключительно те процедуры, которые доказали свою эффективность в реформировании других государственных органов (НАБУ и НАПК), в частности:

- формирование действенной конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность директора Бюро экономической безопасности с большинством представителей международных организаций;

- немедленной переаттестации всех работников Бюро экономической безопасности, досрочное прекращение полномочий текущего руководителя и его заместителей;

- аналитического направления в работе Бюро экономической безопасности, публичности результатов его работы, ответственности за неправомерные действия.

Такие подходы, оптимальные, по мнению экспертов, — предусмотрены в законопроекте №10088-1, который отвечает требованиям настоящего и обязательствам Украины перед международными партнерами.

Надеемся, что народные депутаты отклонят некачественный проект по БЭБ от Кабмина и в ближайшие месяцы примут проект 10088-1, предусматривающий реальную перезагрузку Бюро экономической безопасности. Это позволит начать настоящую борьбу с серыми схемами, что принесет бюджету около 100 млрд грн в год только от закрытия схем с контрафактом и "скрутками", средства, которые так необходимы в настоящее время для нашей обороны.

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