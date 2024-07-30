Угрозы Венгрии и Словакии на обеспеченности рынка горючим не отразятся. С этого направления мы получаем до 10% (на пике), а имеем логистические мощности дополнительно привезти минимум на 50% больше. Но. Такие возможности у нас есть благодаря разветвленной системе поставок, которая не укрепится в случае потери этого направления.

Украина – хороший клиент для MOL (ему принадлежат НПЗ в Венгрии и Словакии). Его потеря – выстрел самим себе в ногу. Они это понимают, судя по тому, что разговоры о возможном прекращении поставок нам электричества из Венгрии прекратились. Это их немалые деньги. А когда российская нефть поступать туда прекратит (эти исключения из санкций не навсегда), такой клиент им будет нужен еще больше. Хотя как только мы получим доступ к "большой воде", мы первыми откажемся от венгерско-словацкого импорта, как довольно дорогого.

Пока же у нас достаточно поводов задействовать санкции, объяснить их причину, и все бы их поняли и внутри, и снаружи. Но мы не предупредили Европу, молчим и сейчас. Введены какие-то санкции против Лукойла (российской, но частной компании), а против Роснефти (государственной компании), которая тоже есть в той Дружбе, – нет. (Там также есть Татнефть, более близкая к кремлю, чем Лукойл. В частности, в Татарстане активно развивается оборонная промышленность, там собирают "шахеды").

Украина что-то ввела, но прокачка нефти не снизилась, как заявил НАК. (Т.е. вместо Лукойла там уже кто-то другой. А Лукойл, думаю, перекрестился и пошел продавать свою нефть на море). Мы ничего не выиграли, но нас уже обвинили в подрыве энергетической безопасности Европы. Медийно и репутационно мы в проигрыше.

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