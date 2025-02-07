Если бы Польша не оккупировала украинскую Волынь в Галичину – тех ужасных событий просто не было бы

Украинцы – нация убийц, сообщил президент Польши Анджей Дуда во вчерашнем интервью Каналу Нуль. Дословно: "Никто не хочет сказать: да, мой дед и мой отец вместе совершили геноцид, мы связаны с этим убивавшим народом".

Последовательность событий была такова:

В 1918 году Польша стала на пути украинской независимости.

В 1921 году Польша Пилсудского и Россия Ленина разделили украинские земли в Риге. Остальные куски "украинского пирога" достались Румынии и Чехословакии.

Затем последовали десятилетия геноцидной политики Кремля по отношению к украинцам, которая стоила нам миллионов жизней. И два десятилетия польской ассимиляционной политики, направленной на тотальную зачистку всего украинского на подконтрольных землях, заселенных украинцами Галичины и Волыни.

И под нацистской оккупацией произошел взрыв. Никому в Украине не приходит в голову оправдывать массовые убийства поляков. Но не надо делать из украинцев нацию убийц!

Украинцы не больше убийцы, чем поляки. В этой истории украинские дети Сахрыни почему-то не являются жертвами геноцида. Около 30 000 украинцев убили поляки в этой кровавой истории. Но Сахрынь – это не геноцид. А вот украинцы – геноцидники.

Президент Дуда требует от украинцев искупления большего, чем от россиян. Вы не услышите в польском предвыборном дискурсе о вине россиян или нацистов: только об украинцах.

В Варшаве за пару дней в ноябре 1794 года российские войска перерезали по разным оценкам от 20 000 до 30 000 поляков. Вы когда-нибудь слышали в этой предвыборной кампании, что надо признать эту резню геноцидом и требовать от россиян искупить этот геноцид?

В течение "Польской операции" НКВД 111 000 поляков были расстреляны. Слышим ли сегодня какие-то заявления польских политиков, что Россия должна рассчитаться за этот геноцид перед поляками? Нет.

В течение нескольких месяцев весной 1940 года без суда были расстреляны 22 000 польских военнопленных офицеров. Слышим ли сегодня какие-то заявления польских политиков, что Россия должна рассчитаться за эти убийства поляков? Нет.

В течение нескольких дней в начале августа 1944 года в Варшаве в районе "Воля" нацисты уничтожили поляков больше, чем погибли поляки по всей Волыни за все время нацистской оккупации. Или польские политики уже проголосовали за признание геноцидом убийств поляков нацистами в Варшаве и каждый год напоминают об этом событии сеймовыми резолюциями? Нет.

Это безнравственно – сначала встать на пути независимости украинской государственности, а потом, когда это государство добыло в борьбе эту независимость и продолжает борьбу за свою государственность от врагов, – предъявлять главе этого государства моральные счета за последствия собственных ошибок в прошлом: если бы Польша не оккупировала украинскую Волынь в Галичине – тех ужасных событий не было бы. Хронологически первая причина этого конфликта – ошибочные решения Юзефа Пилсудского в 1918 году.

Абсолютное большинство причин польско-украинского конфликта родилось в границах польского государства межвоенного времени. Но поляки не готовы признавать свои ошибки на оккупированных землях.

Тем абсурднее в этом контексте звучат обвинения, что все украинцы, оказывается, принадлежат к нации убийц! Вот какое отношение к польско-украинскому конфликту имели жители подрумынской в то время Буковины? Никакого. Может, ужгородцы в подугорском Закарпатье виноваты в польско-украинском конфликте? Абсурд! Или одесситы, харьковчане или мариупольцы виноваты в польско-украинском конфликте? Нет, они не имели к нему никакого отношения. Может киевляне были как-то в нем замешаны? Тоже нет. Но почему все являются нацией убийц? Это абсурд.

Отведите, наконец, Дуду в Музей войны в Киеве! Там хранятся более 3 млн уведомлений о смерти мобилизованных из Украины. 3,5 млн мобилизованных из Украины погибли в борьбе не с поляками, а с нацистами! Во Второй мировой войне с оружием в руках погибли 240 000 польских граждан. Украинцев в борьбе с нацистами погибло больше поляков в 15 раз!

700 000 мобилизованных в Украине погибли, изгоняя нацистов с территории современной Польши. Современная польская земля обильно умыта украинской кровью. Польша не смогла сама освободиться от нацистов.

Несколько лет назад в Украину приехала сенатор Анна Мария Андерс, дочь героического генерала Владислава Андерса. Несмотря на то, что ее мама – Ирэна Яросевич – была украинкой, дома не звучал украинский язык: это было табу. Госпожа сенатор приехала поинтересоваться после принятия сеймовой резолюции в июле 2016 года об отношении украинских историков к признанию геноцидом поляков украинцами. Украинские историки донесли до сенатора, что такие резолюции возмущают и разочаровывают. И попытались донести вышеперечисленные факты о роли украинцев в истории Второй мировой войны.

"Ale co mа piernik do wiatraka?!" – вступил в разговор помощник сенатора Аркадиюш Урбан. В польском языке этим выражением – какое отношение имеет пряник к ветряной мельнице – обозначают ироническое отношение, когда что-то к чему-то на первый взгляд не подходит. На самом деле изречение имеет двойное значение: ибо пряники пекут из муки, которую делают на мельнице.

Так вот, в Польше существует ноль представлений о роли украинцев во Второй мировой и изгнании нацистов с территории Польши. И 700 000 украинских жизней, которые были на это положены, имеют ноль ценности в глазах поляков: ведь их штыками из Польши был изгнан нацизм, но на этих штыках в Польше был принесен коммунистический тоталитарный режим. И это так: и это еще одно следствие ошибок Пилсудского в 1918-1921 годах: украинцы в подсоветской Украине превратились в мобилизационный резерв для Сталина.

Но. Несмотря на это, возможности освободиться от – сначала – нацистского господства, а потом – от коммунистического – в Польше появились именно благодаря украинцам. Что касается нацистов, я уже объяснил. Теперь – насчет второго.

16 мая 1953 года, через два месяца после смерти Сталина, Лаврентий Берия пишет в докладной записке Вячеславу Молотову:

"3а период с 1944 по 1953 год в западных областях Украины арестованы, убиты и высланы до 500 000 человек, из них: арестованы по обвинению в принадлежности к антисоветскому националистическому подполью – 103 003 человек, в том числе было осуждено с содержанием в лагерях и тюрьмах – 82 930 человек; арестованы по обвинению в шпионаже, диверсиях, вредительстве, террористических намерениях, антисоветской агитации, пособничестве и участии в карательных действиях немецко-фашистских органов и войск во время оккупации западных областей Украины – 31 484 человек; в том числе было осуждено с содержанием в лагерях и тюрьмах – 26 787 человек; убиты, как участники шпионских террористических групп националистического подполья – 153 259 человек".

Так что, убито 153 259 украинцев из украинского антикоммунистического подполья. Большинство – из ОУН и УПА.

То есть, коммунистический режим убил больше украинцев из националистического антикоммунистического подполья, чем было в УПА. И больше, чем польские политики приписывают УПА польских жертв: это нонсенс, когда количество жертв польско-украинского конфликта определяют политики голосованием, а не историки исследованиями!

А что стало с остальными украинцами, "арестованными по обвинению в принадлежности к антисоветскому националистическому подполью"? Они подняли три крупных ГУЛАГовских восстания: в Воркуте, Норильске и Кенгире. После этого советский режим осознал, что не в состоянии контролировать ГУЛАГ.

Я уже писал об этом раньше: "В 1956 году на Хрущева не озарение взошло – он должен был включить "Оттепели", потому что система уже не могла контролировать даже лагеря, Архипелаг ГУЛАГ. Тоталитаризм не мог "либерализироваться". Как только "гайки отпустили" – система "разболталась" и начала уничтожать сама себя. История Кенгирского восстания – это урок того, какой мощной может быть "сила бессильных": то, что сначала кажется безнадежным поражением в более длинной перспективе, оборачивается победой.

Любовь украинцев к свободе в долгосрочной перспективе создала возможности для поляков восстановить свою суверенность в 1989 году.

Украинцы не являются нацией убийц, господин президент Дуда! Мы просто любим свободу. Украинцы сражались и будут бороться за свою свободу. И мы будем убивать каждого, кто встает на пути нашей свободы и независимости.

Украинцы не являются нацией убийц. Украинцы являются нацией борцов.

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