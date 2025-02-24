За последние три года мы стали взрослыми

Может быть, еще не мудрыми. Может, нам не хватает опыта. Но мы как нация умылись кровью на Майдане, потом – в АТО, а затем по всей границе с самой большой страной мира. И умывшись кровью трижды, мы точно узнали что-то такое, чего еще не знает – или уже не знает – большинство народов в мире.

Мы подняли залитое кровью лицо и увидели, что почти все вокруг не понимают очевидных вещей. Увидели, что те, кто веками сражался за свободу, готовы легко поклониться перед диктатором. Что те, кто давал нам советы, как нам жить, сами не понимают, чего стоит жизнь. Что живущие сито думает, что эта сытая жизнь стоит всего, а на самом деле всего стоит только свобода.

Мы вынуждены все чаще отказываться от посторонних советов. Следующий шаг – советовать самим. Еще следующий – настаивать на выполнении этих советов. То есть поменяться местами.

Посмотрите на карту Европы. Посмотрите на карту мира.

Хотим мы этого или нет – мы несем ответственность за них. Уж не наоборот.

Это было больно. Но мы выросли.

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