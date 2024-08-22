Кроме, собственно, экономических и гуманитарных программ, которым дадут старт во время текущего визита, главный вопрос – выборы 2025 года.

Лукашенко хочет пойти на них и "победить" с показателями под 90%. Это ему лично надо, дабы компенсировать травму 2020. Ведь после репрессий предыдущих лет массовые протесты маловероятны, а значит можно и самому поверить в любовь народную, проявившуюся на выборах.

Но поддержки из Москвы, судя по всему пока нет. Часть окружения аккуратно намекает, что можно и в транзит сыграть. И Китай молчит.

Поэтому для Александра Григорьевича данный визит – предпоследний шанс получить "ярлык на выборы" от восточного партнёра. От совсем восточного – китайского. Даже в формате "победить и уйти с гордо поднятой головой" – с обещаниями транзита до конца электорального срока.

Почему предпоследний? Потому что Лукашенко ещё попытастся встретиться с Си и поднять тот же вопрос.

Но если не получится (а в КНР, судя по всему рассматривают и варианты транзита) визит Ли Цяна является неким аналогом смотрин беларуской правящей верхушки. В Минске это понимают и предлагают кандидатов. Базовый подход – приемлемость для Пекина и Москвы. В данном случае (китайский визит), в первую очередь для Пекина.

Поэтому я бы очень внимательно следил за тем, кто сидит на переговорах рядом с Лукашенко и, что самое важное КТО КОММЕНТИРУЕТ их ход и вообще тему китайско-беларуского сотрудничества. Очень может так случиться что одна из фамилий после 2025 года получит громкую приставку.

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