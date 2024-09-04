Даже если враг продолжит движение, чисто военными средствами нас не сможет обрушить. А мобилизация им на коротком отрезке не поможет.

Единственное направление, где Кремль может нарастить усилия имеющимися ресурсами – это зверства против гражданского населения, которые не будут выглядеть как эскалация, но поколеблют устойчивость.

Если не обрушить мотивацию украинской армии и поддержку армии тылом – нужно проводить мобилизацию, чего в РФ не хотят. Совершая на гражданских, РФ создает вилку: возможность продавливать нашу армию с опорой на скрытую мобилизацию и наемников, а также формируя задел под переговоры. Это раскручивает спираль: чем меньше устойчивость Украины, тем меньше помощи мы получим.

Нюанс состоит в том, что граждане Украины демонстрируют выдающуюся устойчивость. Поэтому планы Кремля уже неоднократно срывались.

На ближайшие два месяца ситуация такова:

1) Придется терпеть, нельзя шататься.

2) Информация о зверствах россиян должна оперативно доноситься через общественное мнение до тех, кто заинтересован его не заметить. Чтобы в ходе выборов им пришлось реагировать и сдерживать Путина.

Тем, кто формирует оценки, пора зафиксировать: заявление Байдена о том, что "Полтава – это попытка сломать волю народа", на фоне запрета применять дальнобойные средства и консервативного подхода к оказанию помощи выглядит, будто в стремлении сломать волю украинцев Россия не одинока. Даже если это не так. А выглядит – да.

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