Согласно исследованию КМИС, процент украинцев, оптика взгляда на будущее у которых положительная, постепенно снижается: с мая 2023 года оптимистов уменьшилось в общем проценте положительных оценок на 14% (с 68% до 54%). Другое исследование (так же КМИС) выявило сокращение числа оптимистов, которые через 10 лет видят будущее Украины как преуспевающей страны в составе Европейского Союза (падение с 88% в 2022 году до 73% в 2023 году), и соответственно рост числа пессимистов с образом Украины будущего через 10 лет как страны с разрушенной экономикой и большим оттоком людей (рост за чуть больше года с 5% в 2022 году до 19% в 2023 году).

Наиболее оптимистичны украинцы в возрасте 50-69 лет; самой пессимистической является молодежь (18-29 лет). Впрочем, несмотря на уныние относительно правильности направления движения к будущему, украинцы верят (87%) в успех, который, правда, имеет точку зависимости – это мировые партнеры (так называемая поддержка Запада). Стратегия будущего в контексте западной поддержки украинцами представляется явно не в вере в себя и наличии внутренних ресурсов на положительный сценарий, но в поиске более сильной поддержки.

Мы — и преимущественно молодежь — теряем веру в положительный сценарий.

Есть ли у украинцев ресурсы, которые они обязаны или могут пользоваться, не полагаясь на стратегию сидения/лежания в направлении будущего? Мы уже писали, что суперсилами украинцев являются воля, смелость, ответственность и человечность, самоорганизация, самоирония и стойкость, решительность, достоинство и изобретательность, наконец, способность удивлять мир. Несмотря на время, сопровождаемое усталостью и унынием, суперсилы до сих пор остаются актуальными.

Но. Есть одно но. Если с большинством черт все без особых изменений, то одна (достаточно важная!) теряет потенциал. Самым мощным риском для украинцев является снижение уровня сплоченности (комплекса самоорганизации, ответственности и человечности) – той силы, которая удержала общество и страну в момент полномасштабного вторжения в 2022 году.

Падение оценок сплоченности с 87% в 2022 году до 64% в 2023-м и прогнозное падение до 59% в 2024-м намекает на то, что будущее будет происходить не в матрице общества сообществ и ценностей гражданского общества. Мы все еще готовы проявлять волю, быть самоироничными и удивлять изобретательностью, но мы утратили веру и сетевой ресурс.

Давление негативных новостей о несостоятельности государственных институций, о снижении поддержки союзников, о давлении на бизнес, и на поверхность вышла черта самоиронии в ее крайнем негативном проявлении – самогнобление: мы не способны, нам не дано, мы ссоримся как малые дети.

И вот сидит обобщенный украинец и смотрит в направлении будущего с сердитым лицом претензий к тем, кто рядом с ним, кто двигается где-то впереди, и при этом не желая поворачивать голову к тем, кто позади. Некоторые называют это усталостью, другие определяют последствиями влияния войны... и немало объяснений. Способны ли разочарованные люди верить и представлять будущее в проактивных сценариях? Почти нет.

Можно ли заставить отчаявшихся людей объединяться? Можно. Например, в случае угрозы катастрофических сценариев, обычно заставляющих общество "пересобираться". Украинцы действительно способны брать дела в свои руки в случае кризиса. Выходит, что активировать можно еще более страшными обстоятельствами, чем есть, или потерями, вплоть до уровня угрозы первичным инстинктам самосохранения. Хотим ли мы этого дна, от которого тоже можно оттолкнуться? Вряд ли. Но нужно понимать, что это одно из тех вариативных направлений, которые видит деятель. И сомнительно, что он будет выбирать именно такой вариант, как свой путь в будущее.

Действительно, будет хуже тому, кто считает, что такова судьба. Мы продолжим терять жизнь, экономический потенциал, поддержку союзников, рождаемость, человеческий капитал, накопления — до тех пор, пока не поймем, что именно вчерашний день иллюзорный. Поэтому единственное, ради чего следует быть проактивным, проявлять волю и содействие, — это ради создания будущего.

Общественное будущее – это то, что мы можем создать. Оно не делается само по себе. Его создает порядок публичных действий. "Исправлять" прошлое можно только воображаемо. Не менее воображаемо, чем представлять будущее. Но есть нюанс: недостатки сегодняшнего дня являются результатом нашего пренебрежения вчерашним будущим.

Где же брать разум? Полагаться на свой интеллект или отдать право искусственному интеллекту помочь в решении?

Способны ли мы – украинцы – объединиться и действовать как уникальная нейросеть суперсил? И удивлять мир дальше? Способны ли мы стать сетью действий реальных людей и вспомогательного искусственного интеллекта, которые будут менять мир в формате собственных представлений? Отдадим ли мы представление о себе другим? Как мы будем представлять: "Все пропало!" или "Мы еще можем!"? В конце концов, у этого "еще" есть продолжение, ведь за ним следует "можем"? А это и есть важное действие.

Именно за сетевым обществом будущее. Обществом цифровых и нейронных сетей. Так видим будущее мы, футурологи (экономисты, социологи, философы и визионеры). Чтобы представить будущее, попробуйте увидеть его как сеть, где каждый из нас не винтик, не пуговица, а одновременно и центр связей, и часть множества сочетаний. Где каждый из нас в то же время и пласт, и глубина.

Попытайтесь представить себя не следствием изменений, а тем, кто создает изменения. Самый дешевый и простой способ согреться на морозе – двигаться. Самый простой и действенный способ устоять – объединяться. Самый верный и эффективный способ победить — сообща действовать асимметрично, контроверсионно, вовсю используя наши суперсилы. И здесь есть выбор: двигаться под командный крик побудителя или двигаться проактивно, ведя собственную игру.

Создание будущего, как и неверие в собственное будущее, – все внутри нас. И это только наш выбор.

Текст написан в соавторстве с Аллой Петренко-Лысак, к.с.н., доцентом факультета социологии КНУ имени Тараса Шевченко.

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