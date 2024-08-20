Это не только эффект от человечности ВСУ, но и требования Женевской конвенции. Если процесс затянется, а такие признаки есть, то вопрос обеспечения новых территорий превращается в финансовую проблему. По-моему, ее можно решить с минимальными затратами для Украины, а успешность решения проблем граждан в Курской области может сильно влиять на темпы продвижения ВСУ. Если население поймет, что с приходом ВСУ никуда не исчезает их благосостояние, сопротивление местного населения может превратиться в сотрудничество. Поэтому при затягивании военной кампании в Курской области нужно принять несколько мер и учесть несколько рисков:

1. Верховная Рада должна определить правовой статус граждан. Вряд ли нужно следовать примеру РФ и раздавать там наши паспорта, но статус временной защиты (по аналогии с выдаваемым странами ЕС) предоставить нужно всем, кто в этом нуждается.

2. Необходимо срочно расширять гривневую зону. Это значительно минимизирует расходы по поддержке населения на новых территориях. Тем, кто получит статус, нужно назначить социальные выплаты в гривнах, а ВСУ обеспечить гривной для покупки местных продуктов питания и других вещей. Назначение таких временных выплат бояться не нужно. В селах и городках, которые перешли под контроль Украины, остались товарные запасы, поэтому небольшая эмиссия гривни будет покрыта (обеспечена) товарными запасами и услугами, которые есть на новых территориях.

3. Конечно, можно счесть баланс между товарным наполнением и необходимыми социальными выплатами, но скорее всего при мгновенном вытеснении рубля из обращения баланс будет в пользу Украины. Если упростить ситуацию, представьте, что эти территории целых 6-12 месяцев что-то производили за рубли, а теперь им за эти товары-услуги начали предоставлять гривны. Наше государство предоставляет полиграфическую продукцию НБУ в обмен на реальные товарные запасы. Старт денежного обращения в гривне компенсирует нам расходы на социальную помощь местным эмиссионным доходом, уже покрытым товарами и услугами.

4. С грустью увидел, что отдельные склады розничных торговых сетей просто растаскиваются местными. Это неправильно. Все товарные запасы было бы желательно сберечь и продавать их уже за гривны. Тогда будет больше граждан России, заинтересованных получить временную защиту от украинской власти без въезда в Украину, и произойдет расширение зоны обращения гривны.

5. Наше правительство могло бы поручить срочную организацию обращения гривны на новых территориях одному из небольших государственных банков, например, недавно перешедших в собственность ФГИУ.

Действовать нужно быстро, пока товарные запасы на наших новых территориях не вывезли в РФ или не употребили за рубли. Если не решить вопрос за 2-3 недели, то, скорее всего, в зоне ответственности нашего правительства окажется еще одна группа социально незащищенных лиц, не выехавших из Курской области, а это уже будут реальные расходы для бюджета.

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