Украинцы не готовы творить самосуд, но, если коллаборанты не будут наказаны, как они на это будут смотреть – трудный вопрос

Согласно нашим опросам, 85% украинцев верят в победу.

В начале войны речь шла о границах 1991 г., а теперь в это понятие вкладывается также изменения в России.

К миру любой ценой не готов почти ни один украинец. Мы ставили очень разнообразные формулировки по условиям, но все равно в итоге только полпроцента опрошенных заявили о готовности к уступкам.

В то же время кривая показателя тех, кто считает, что государство двигается в неправильном направлении, выросла.

Это началось в конце года, когда международной помощи стало меньше и появились разговоры о дополнительной мобилизации, из-за политических конфликтов и роста экономических сложностей. В феврале продолжилось также из-за отсутствия успехов на фронте, а затем и на фоне отставки Залужного. Следовательно, 45% опрошенных считают, что дела в стране движутся в неправильном направлении.

Впрочем, украинцы однозначно против выборов – как президентских, так и парламентских. Поэтому те политические силы, которые будут раскачивать ситуацию, не получат поддержки.

Что касается языкового вопроса, то только 9% говорят, что общаются дома на русском. До войны таковых было 30%. Однако количество тех, кто пользуется в быту на украинском, выросло ненамного – с 50% до 60%. И хотя эти показатели продолжают расти, заметно, что теперь на русском уже не так стыдно общаться, как это было в 2022-м.

Еще важный момент – только в восьми прифронтовых и приграничных областях, где мы проводили исследования (Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская) в каждом обществе есть человек, которого можно назвать "ждуном" или коллаборантом. Украинцы не поднимают эти вопросы, потому что это еще нужно доказать, а самосуд не готовы поступать. Но если они не будут наказаны, как они на это будут смотреть? Это трудный вопрос.

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