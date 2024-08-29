Сейчас пять лет как начал работу самый длинный в истории Украины парламент. Начинал он совсем плохо – подражая российским образцам работы в режиме "бешеный принтер". Впоследствии ситуация несколько изменилась и парламент снова стал, по крайней мере, местом для дискуссий.

Но главная "родовая травма" этого созыва остается непреодолимой – Верховная Рада Украины потеряла политическую субъектность, превратившись в отдаленное подразделение офиса президента.

Важные инициативы блокируются годами только потому, что внесены представителями оппозиции или просто не санкционированы президентом и его офисом. Такая "заученная беспомощность" Верховной Рады значительно снижает эффективность работы и авторитет парламента, что, безусловно, является проблемой для украинской государственности и демократии.

Борьба за каждое решение обычно требует значительного времени и общественного давления. Но наконец продвигает нас вперед.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net