Реально ли это все? Нет, нереально

Давайте для начала об истории вопроса.

История попыток присоединить Канаду к США началась не вчера. 250 лет ей. Во время Американской революции, когда США боролись за независимость от Великобритании, американские войска ворвались в Квебек, рассчитывая на поддержку французских колонистов. Но они как раз были довольны британским правлением после Семилетней войны и американцев не поддержали. В Новой Шотландии американские войска вообще были разбиты.

Американо-британская война 1812-1814 годов вообще фактически была американо-канадской. США, на фоне Наполеоновских войн, хотели захватить Канаду и обеспечить безопасность своей северной границы. В процессе попытки наступать в Канаде американские войска потеряли Вашингтон – канадцы и войска из метрополии даже сожгли Белый дом. В конце концов война завершилась в 1814 году без территориальных изменений, а попытка США присоединить Канаду снова провалилась.

В XIX веке в США стала популярной концепция "Божественного предназначения", провозглашавшая божественную миссию США. Это включало в себя природное право распространяться на весь Североамериканский континент. Некоторые американские политики и группы активно призывали к аннексии Канады, считая это частью расширения США, что стало одним из факторов поддержки Великобританией Конфедерации в Гражданской войне.

Когда беженцы из Ирландии (убегавшие от голода и дискриминации со стороны британцев) развернули террористические рейды в Канаду, в США снова шла дискуссия об аннексии. Но эти рейды только укрепили лояльность канадцев короне и способствовали сепарации от американцев. На фоне этого Британия предоставила Канаде автономию с централизацией управления с центром в самой Канаде.

В 20 веке идеи становились все более маргинальными. Канадская нация сформировалась как совершенно независимый субъект. Участие в Первой и Второй мировой войне как отдельного субъекта закрепила и доминион Канада, и канадцев как совершенно самостоятельное политическое явление.

В 1960-х годах в Канаде начался процесс формирования много культурной идентичности (франко- и англоязычной + достаточно автономной для эмигрантских сообществ, в том числе украинского). Многокультурность Канады и ее отличие от американской культуры стали барьером для любых дискуссий об интеграции. За последние 30 лет идею объединения с США никогда не поддерживало более 10-12% канадцев.

Так а что с заявлениями Трампа? Почему?

Идеологическая основа заявлений ясна. Трампизм в основе своей очень опирается на сильно обезображенные религиозные концепции американской исключительности. В том числе упомянутый выше концепт "Божественного назначения".

Для Трампа символически важно было показать, что США могут усиливать свое влияние без посредства многосторонних соглашений или международных организаций. Ибо "нам не нужны ни НАТО, ни эти все обтягивающие союзы, мы сами с усами".

Целесообразность, конечно, можно натянуть. Канада имеет огромные залежи полезных ископаемых – большие в мире только в России и США, образованное население, широкий доступ к Арктике.

Реально ли это все? Нет, невозможно. Как минимум уровень фашизации США еще недостаточен. Потому что Канаду нужно тупо аннексировать как Германия Чехословакию. А этому пока мешают и институции самих США, и политическая целесообразность, и вполне ожидаемое яростное сопротивление со стороны канадцев.

Политической интеграции мешают и непопулярность идеи, и политические различия – парламентская республика (номинально – монархия) Канады сильно отличается от президентской системы США.

Трамп сейчас говорит и о Канаде, и о Гренландии в рамках своей обычной практики "шоковой" риторики. Для привлечения внимания, демонстрации масштабов своих амбиций, критики канадской и европейской политики. Это провокация и кичь в чистом виде.

Но все же не следует забывать, что идеологические корни трампизма слишком тянутся к идеологиям, где подобный кич много раз переходил за пределы риторики. Но пока нет. Пока.

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