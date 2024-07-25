Кроме того, в Украине ежегодно около 4 тыс. детей остаются без родителей.

Какие стереотипы чаще всего мешают украинцам задуматься об усыновлении или других формах семейного воспитания?

МИФ 1. Детей-сирот нужно постоянно жалеть.

Жалость – это не то, чего хотят дети, оставшиеся без родителей. Они стремятся к полноценной жизни и родственным отношениям, когда их будут воспитывать, поддерживать, уважать, обнимать, хвалить, объяснять непонятное и сложное – как бывает время от времени в каждой семье. Вот эта "нормальность", а не жалость, является для них самым главным.

МИФ 2. Чтобы принять ребенка в семью, необходим брак.

В Украине необязательно быть в браке, чтобы усыновить ребенка, создать приемную семью или детский дом семейного типа. Это может сделать одинокий человек, который предоставил необходимый пакет документов в Службу по делам детей по месту жительства и прошел обязательный курс обучения для кандидатов в семейные формы воспитания.

Если же пара живет вместе, но не имеет официальной регистрации брака, то усыновить, оформить опеку/попечительство, создать приемную семью или детский дом семейного типа может кто-то один из супругов. Но следует заметить, что прав на ребенка у другого в таком случае не будет.

Миф 3. Чтобы усыновить ребенка, нужно собственное жилье.

Для приемного отцовства или материнства необходимо иметь жилье с необходимыми условиями и квадратными метрами на каждого ребенка (отдельные спальные места). С ДДСТ несколько иначе – жилье в пользование может предоставить община (если есть).

МИФ 4. Лучше принять в семью младенца, чем подростка.

Подростки обычно остаются в тени, хотя они – все равно дети и нуждаются в родительской опоре. Им больше всего нужен рядом взрослый наставник, который поддержит, подскажет и поможет найти себя.

Да, такие дети будут помнить свое детство, однако новая семья поможет им подготовиться к взрослой жизни и адаптироваться в современном социуме. Такие дети обычно очень ценят и уважают родителей, умеют быть действительно благодарными и искренними, поддерживают крепкую связь и не отдаляются даже тогда, когда станут взрослыми и уйдут в свою жизнь.

Важно, чтобы взрослые понимали, что подросток – это уже сложившаяся личность, и обеим сторонам понадобится кропотливая работа над собой, чтобы найти взаимопонимание. Но это же может быть и с маленьким ребенком, когда он вырастет.

МИФ 5. В интернатах нет здоровых детей.

Это неправда: в интернатах есть и вполне здоровые дети, и дети с инвалидностью. Но каждый случай – особенный и требует предметного изучения. Если общество будет избавляться от ярлыков "здоровый - нездоровый ребенок", вместо этого будет пытаться сделать свою среду более инклюзивной и доброжелательно настроенной ко всем, то всем будет проще.

Уже сегодня в Украине есть много программ поддержки от инклюзивных школ и классов для детей до центров реабилитации и групп поддержки для родителей. Никого нельзя изолировать – все (и тем более дети) должны быть включены в общественную жизнь наравне с другими.

В любом случае, если люди принимают в свою семью ребенка с определенными вопросами по здоровью (это не всегда об инвалидности), то у него появляется гораздо больше шансов на достойное будущее, выздоровление и реализацию во взрослой жизни.

МИФ 6. Это чужой ребенок, поэтому рано или поздно гены возьмут свое.

Принять ребенка в семью – это вызов. Чтобы он начал относиться к приемным родителям как к родным, развивался и смог качественно интегрироваться в социум – нужны усилия семьи. Речь идет о доверии в отношениях, честности, терпении, любви, внимании, заботе. Эти и другие факторы мы подробно разбираем на обязательном обучении для людей, решивших принять детей в семью, – бесплатных тренингах для родителей, проводимых специалистами СОС Детские Городки совместно с государственными партнерами.

МИФ 7. Воспитание ребенка "за деньги" – это не настоящее отцовство.

Это мнение ошибочно. Действительно, государство поддерживает финансово семьи, принявшие на воспитание детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, но эти деньги обычно идут на удовлетворение основных потребностей ребенка. И здесь точно не о зарабатывании денег – представьте только, сколько нужно для 5 детей? Чаще у таких родителей просто не остается времени и возможностей для другой работы, нет отпусков или больничных. В таком случае отцовство или материнство действительно становится профессией, требующей уважения общества и поддержки со стороны государства, в том числе и финансовой.

МИФ 8. Усыновление – единственный путь принять ребенка в свою семью.

Помимо усыновления (когда ребенка принимают в семью на правах родного) в Украине существуют другие семейные формы воспитания:

опека (до 14 лет) или попечительство (с 14 до 18 лет), где опекуном может стать любое совершеннолетнее дееспособное лицо (но родственники имеют преимущество);

приемная семья, которая может иметь от 1 до 4 детей, которых родители добровольно принимают на воспитание;

детский дом семейного типа, где может воспитываться от 5 до 10 детей;

патронатная семья, которая обеспечивает временный уход сроком до 3 месяцев, пока ребенку не найдут другую семью или он по возможности не вернется в биологическую семью.

Если вы решились на усыновление, следует начинать с подачи необходимых документов в Службу по делам детей по вашему месту жительства; затем – пройти соответствующий курс обучения. После положительной рекомендации от тренеров курса кандидаты могут начинать процесс знакомства с детьми, чтобы подарить им семью. Если у вас остались сомнения или вопросы, можете обратиться в чат-бот СОС Дитячі Містечка "Кроки до дитини" по ссылке.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net