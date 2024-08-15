Еще один аспект движения в Курской области, дергающий струны русской души: это единственный регион, освобожденный от кадыровцев

В многослойности тем русской действительности есть одна глубинная, тщательно вытесняемая, но продолжающая жить. И рано или поздно прорастет.

1.С точки зрения долгосрочных трендов россияне РФ находятся в беде. Русских становится меньше, как в абсолютных, так и в относительных числах.

Официально структура населения России выглядит как 70% россиян/30% нероссиян. Де-факто ситуация хуже. Насколько установить сложно из-за многочисленных манипуляций. Реальные цифры ближе к 60-65%/40-35%.

С одной стороны, неизвестно, сколько в РФ осело мигрантов из Центральной и (по меньшей мере) Китая.

С другой стороны, на фоне плохих цифр в россияне записывают всех, кто не успел уклониться.

К примеру, в период с 2010 по 2021 г. (т.е. с учетом оккупированного Крыма) доля россиян в РФ официально (!) снизилась на 5,5 млн человек (или с 77,7% до 71,7%). При этом наполовину (!!!) уменьшилась численность украинцев – более чем на 1 млн человек. Эти люди никуда не делись – их превратили в "русских", что наглядно видно в Крыму.

Без Крыма и манипуляций с украинцами количество россиян уменьшилось на 7 миллионов. Это около 6,5-7% этнической массы россиян в РФ. Рождаемость у россиян снижается на фоне приличных цифр в национальных республиках.

Это все – к полномасштабному вторжению. Потери которого в РФ (убитые, безвозвратно уехавшие, нерожденные) точно более 1 млн. Подавляющее большинство убитых – русские.

Ситуацию с временно увлеченным украинским населением однозначно интерпретировать в пользу россиян нельзя. Это очень своеобразное популяция.

В итоге выходит, что с трендами естественного прироста и рождаемости уже через поколение соотношения русских/нерусских в России будет примерно 50/50. Но с одним важным уточнением – нероссийское население будет молодо, активно и упорно, а российское – стареет и обороняется.

2. Все чаще на разных уровнях наступает прозрение: независимо от итогов войны русские окажутся под большим давлением. На них повесят всех собак (не на бурят же с якутами вешать?). Их все будут ненавидеть. И по возможности будут мстить. И это запрограммировано на десятилетие вперед.

А поскольку это слабеющий материал, то в ситуации "россияне против всех" у самой России у россиян шансов на какой-то благополучный результат нет. При Путине и продолжателях его режима – точно.

На примере Чечни русские знают, что с ними будет во всех государственных республиках РФ. И очень скоро.

3. Год назад был очень яркий момент, который многие отметили, но в самой России остановились с интерпретацией.

Кадыровский боевик Апти Алаудинов (в Курск его активно "выращивали" как один из вариантов смены Кадырова, сейчас могут быть нюансы) на одном из федеральных каналов прямым текстом заявил: россияне должны рожать больше детей, иначе контроль над российским пространством будет потерян.

Казалось бы – какое ему дело, что там с русскими?

Нюанс состоит в том, кто такие россияне в современной России.

Это не народ – это прокси-структура. Разница в том, что народ – это самоценная сущность со своими интересами. А прокси-структура – это средство для обслуживания чьих-то интересов, чаще всего – в ущерб себе.

Функция россиян в империи (пока их физически больше) – обеспечивать определенную легитимность контроля над ресурсами и проводить управленческие сигналы.

Кадыров имеет определенную квоту доступа к управлению прокси-структурой "россияне". Через него он поднимается на федеральный уровень и может "легитимно" отстаивать интересы в разных регионах и отраслях.

Без этого доступа кадыровцы станут одной из этнических банд, далеко не самой многочисленной и ресурсной.

Недаром в РФ острие федерального недовольства направлено против таджиков и узбеков, а также их структур (землячеств и т.д.). Потому что, как только условные узбеки окончательно легализуются со своими структурами и смогут быстро превращать мигрантов в россиян, кадыровцы дрогнут.

Номинально узбеков до 323 тыс. (таджиков не более – 350 тыс.). Хотя только в Москве и тех, и других в разы больше. А всех чеченцев (а кадыровцы – это не все) – 1,6 млн.

Отсюда животный страх Кадырова за выживание своего клана в будущем, попытки закрепиться на федеральном уровне и сохранить свою личную армию. Они все более или менее благополучно, пока их боятся. А если вдруг перестанут, да еще и рычагов станет меньше – быть беде. ОАЭ не резиновые.

4. На этом фоне в РФ пробиваются слабые голоса, фиксирующие такой момент. Если отбросить словесную шелуху и разного рода имитации, то главным врагом Кремля в РФ являются русские националисты.

Та часть россиян, утверждающая, что у русского народа могут быть другие цели, кроме экспансии, доминирование над другими народами и умирание при царе и Родине.

Именно этих россиян Кремль усердно истребляет. Именно на этой лужайке ФСБ активно создает фейковые структуры, чтобы выявлять и давить в зародыше российских неимперцев.

Все это сопровождается красочными хороводами во главе с Гундяевым и другими скоморохами, производящими "величие", решающими единственную задачу: чтобы мысли о реальных интересах русского народа, блуждающих у изголовья отдельных людей, не завладели хоть значительными массами. И не произошло структурирования вокруг какого-нибудь неподконтрольного субъекта.

Потому что тогда начнется самое интересное.

5. Украинские войска в Курске наглядно показывают, что на кадыровцев при желании можно найти управу, сделать их жалкими. Видео, из которых следует, что украинские военные обращаются с российскими срочниками лучше, чем россияне-кадыровцы, уже получили свою аудиторию и влияют.

Также мероприятие в Курск подвешивает вопрос: нужно ли вымирающей российской массой в Курске/Смоленске/Брянске/Орле/Пскове и проч. воевать с украинцами?

Ради чего?

Ради "Нового Херсонеса"? Ради уничтоженного в хлам Донбасса, который Россия никогда не восстановит даже близко?

На одном из видео скулящих переселенцы жалуются царю, что они и мужчин/сыновей на войну отправили (в нашей базе 2 убитых с Суджи), и армию поддерживают, и лояльны к невозможности, а тут такая напасть. За что? Остался маленький шаг – так, может, зря все это делали, не нужно было?

Все вот это – пока далеко не мейнстрим. И российская пропаганда умело гасила подобные мысли, переключая внимание, конструируя искусственные враги. Но тление есть, естественные интересы никуда не денутся. Их осознание может прорваться в самый неподходящий для Кремля момент.

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