Как лейбористам удалось убедить не только членов своей партии в способности победить, но и лидировать в предыдущих опросах длительное время? Вот топ-5 ключевых разъяснений, которые помогут лучше ориентироваться в британской политической кухне.

Преодоление внутренних кризисов

Кир Стармер, возглавивший партию в 2020 году, столкнулся с последствиями поражения в 2019 году и внутренними разделениями между более левым флангом и центристами. Постепенно новому лидеру удалось перестроить партию, сформировать теневое правительство, увеличить членство и вернуть ранее потерянных симпатиков. Впервые за долгие годы Лейбористская партия набралась силы не только победить консерваторов, но и отвоевать необходимое количество мест для формирования большинства. Еще в октябре 2023 года на партийной конференции в Ливерпуле стало очевидно, что лейбористы готовы приложить все усилия для победы. Хотя точная дата выборов еще не была известна.

Стоимость жизни и проблемы с системой здравоохранения

Заявления о стоимости жизни и проблемах в экономике доминировали во время избирательной кампании. Общественность постоянно подвергала кандидатов сомнению в их обещаниях и послужном списке во время живых дебатов. Многие британцы недовольны тем, что из-за недофинансирования в Национальной службе здравоохранения дела обстоят плохо, а списки ожидания на операцию или прием к врачу вызывают разочарование и гнев. На фоне растущего возмущения консервативным правительством лейбористы предложили свое видение решения этих проблем, вспоминая, как им удалось создать доступную медицину для всех британцев в послевоенное время и почему бюджетные расходы необходимо перераспределять с приоритетом на нужды менее обеспеченных граждан.

Ковидные вечеринки

Фотография мая 2020 года, на которой премьер-министр Борис Джонсон и его сотрудники стоят с бутылками вина и сырной тарелкой в саду на Даунинг-стрит во время жестокого локдауна, вызвала общественное возмущение. Джонсон утверждал, что эти люди были на работе и обсуждали рабочие вопросы. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что это был не единственный случай. Общественное осуждение по поводу этих событий привело к снижению поддержки Джонсона, правительства и консерваторов, а также к поражению партии на дополнительных выборах в Северном Шропшире в 2021 году и плохих результатов на местных выборах в 2022 году. Британцев особенно возмутило, что в то время, когда правительство запрещало прощаться с умирающими от наводнения родными, премьер-министр и его окружение устраивали вечеринки. Публичность этого расследования существенно усугубила положение консерваторов и дала возможность лейбористам использовать скандал в своей политической коммуникации.

Победитель получает все

Одной из причин усиления двухпартийной системы в Великобритании является ее избирательная система "первый прошел". Стиль "победитель получает все" гарантирует, что партии могут прийти к власти, невзирая на отсутствие большинства голосов. Это вредно для небольших партий, поскольку система эффективно сокращает количество политических партий до двух, ведь избиратели не хотят тратить голоса на партии, не имеющие шансов сформировать правительство. Поэтому многие избиратели поддерживают одну из двух основных партий, чтобы их голос имел значение. Примером служат всеобщие выборы 2015 года, на которых Зеленые и UKIP, набрав почти пять миллионов голосов, получили всего два места в парламенте. Во многих мажоритарных округах лейбористы усердно убеждают избирателей либерал-демократов и зеленых отдавать свои голоса за альтернативу консерваторам, что часто оказывается эффективным.

Данные и еще раз данные

Отличительной характеристикой британских партий является использование большого количества сведений о потенциальных избирателях. Политические партии могут на законных основаниях покупать данные у избирательных комиссий (голосовал ли тот или иной гражданин) и сохранять персональные данные отдельных лиц для проведения кампаний более эффективно. Сложное программное обеспечение для анализа данных объединяет информацию из нескольких источников, чтобы узнать больше о характеристиках и интересах избирателей. Наличие данных о человеке позволяет персонализировать политические сообщения. Лейбористская партия долгое время акцентировала особое внимание на органическом сборе данных потенциальных избирателей, спрашивая граждан, за кого они отдавали голоса во время голосования. Это позволяет рационально распределять ресурсы и таргетировать избирателей в процессе кампании "от двери до двери".

Лейбористы смогли восстановить доверие и уверенность граждан в своей партии, что дало им реальную возможность победить на выборах и сменить действующее правительство, возглавляемое 14 лет консерваторами.

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