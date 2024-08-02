Байден – очень удобный партнер для Путина. При Трампе такое соглашение казалось бы почти невыполнимым

Почему Путин пошел на соглашение с Байденом именно сейчас, предоставив Байдену и Харрис такое политическое усиление?

Гершкович был задержан 29 марта 2023 года. Пол Уилан сидел с декабря 2018 года. Красиков сидел с 2020 года. Очевидно, что Гершкович был взят в заложники, чтобы усилить переговорную позицию. Так же как раньше баскетболистку Грайнер и израильтянку Нааму Иссахару.

Навального убили почти через год после начала разговоров о возвращении Красикова в Россию. Очевидно, что соглашение конструировалось много месяцев.

Причем, как сказал Джейк Салливан на вчерашней пресс-конференции, Украина и украинский кейс вообще не существовали в этом процессе. Это была абсолютно параллельная деятельность Белого Дома и лично Байдена и, в сущности, Билла Бернса.

Но реализация соглашения случилась именно тогда, когда после значительного ослабления позиций демократов и кризиса со снятием Байдена с гонки, Трамп начал уступать позиции.

Парадокс ситуации, по моему мнению, заключается в том, что такое соглашение для Путина мог сконструировать исключительно Байден. При Трампе россияне не смогли бы получить "своих" шпионов одновременно из Германии, Словении, Норвегии, Польши и США.

Трамп не смог бы убедить Берлин в том, что необходимо расширить рамку и войти в нравственно сложный ценностный конфликт по освобождению убийцы на велосипеде.

По сути, говоря о том, что все европейские государства осуществляют политику в фарватере Вашингтона, Путин, якобы, критикует их, хотя другая конфигурация была бы для него гораздо труднее.

Выходит, что Байден – это очень удобный партнер для Путина. Ибо, при Трампе такое соглашение казалось бы почти невыполнимым. И, если бы Путин отложил финализацию до выборов в США, кто знает, каким образом сложились бы звезды.

В итоге от сделки, кажется, выиграли все.

Если не учитывать Украину, конечно.

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