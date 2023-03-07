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Я не против 8 марта. Но как дня борьбы за равенство и права женщин

Цей матеріал також доступний українською
Я не против 8 марта. Но как дня борьбы за равенство и права женщин

нардеп от Голоса, член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ
07.03.2023, 21:00

Люди, которые называют 8 марта советским пережитком, проиграли свою информационную войну.

В своем обращении к россиянам, больше напоминавшем двухчасовой сеанс пациента, на который не явился психиатр, Владимир Путин рассказывал о гендерно нейтральном боге. Мол, Запад на полной скорости летит к духовной катастрофе. Скрепы в опасности, спасайся кто может.

Аналогичные мантры в унисон за своим властителем годами повторяет московский патриархат. Как по поребрику, так и в Украине.

И это иллюстрирует, как через три десятилетия деградировала российская пропагандистская машина. Права женщин и гендерное равенство российская верхушка превратила в страшилку, которой пугает своих невежественных недалеких подданных.

В то время как Советский Союз оказался в разы коварнее. Он не просто стер память об украинских феминистках, но и исказил смысл самой борьбы за права женщин. Точь-в-точь как с самым вкусным в мире пломбиром, украденным у американцев, и "москвичем", перелицованным с Opel Kadett.

Люди, которые считают, что права женщин придумали в Советском Союзе, очевидно, ничего не слышали о Наталье Кобринской, основавшей первую украинскую феминистическую организацию — "Общество русских женщин" в 1884 году и написала программные для украинского феминизма статьи типа "О движении женском в новейших временах".

Очевидно, для них станет новостью, что в "Союз украинок", созданный в далеком 1917 году, в лучшие времена входило 60 000 женщин, пропорционально количеству населения это была самая большая женская организация в Европе. А его глава Милена Рудницкая была избрана депутатом польского Сейма и первой в Лиге Наций забила тревогу по поводу сталинского Голодомора.

Возможно, для этих людей Елена Пчилка, она же Ольга Драгоманова-Косач, это просто мама Леси Украинки, "хранительница домашнего очага". А не первая член-корреспондент Всеукраинской академии наук, единственная женщина среди четырех делегатов украинской интеллигенции в Санкт-Петербурге, которая добивалась отмены положений Эмского указа, запрещавшего печать и преподавание на украинском языке.

Она не боялась на открытии памятника Котляревскому выступить по-украински, несмотря на запрет царской власти, не побоялась окутать бюст Шевченко сине-желтым флагом, несмотря на запрет большевиков. Кстати, ее муж — Петр Косач — первый отец в украинской истории, ушедший в декрет. С новорожденной дочерью — Ларисой Косач, позже ставшей Лесей Украинкой.

Это всего три из сотен имен сильных женщин, выступавших одновременно против русификации, за национальные и женские права. Украинский феминизм всегда шел бок о бок с борьбой за национальное освобождение.

А как было с правами женщин в период советской оккупации? Это сочетание пустых деклараций Сталина в 1930 году о "решенном женском вопросе" и гораздо честнее по отношению к совковой действительности "бабы еще нарожают" Жукова. Это закрепленное в конституции 1977 г. декларативное положение "женщина и мужчина имеют в СССР равные права" и зарплаты крестьянок, составлявшие 53-86% от зарплат мужчин.

Какие могут быть равные права в совке, где только женщины, а не мужчины, были обязаны совмещать работу с уходом за детьми? Какие там мужские декреты или партнерские отношения? А много ли вы видели женщин в руководящих органах CPCP за всю его печально известную историю? О "прогрессивности" советской феминистической мысли говорит реакция на приезд в Киев в 60-е Симоны де Бовуар, автора "Второго пола" — одной из важнейших книг для истории женского движения. Ее просто не заметили. Ну, подумаешь, приехала с Сартром какая-то женщина. Жена, должно быть. Госпожа Сартр, хранительница домашнего очага.

Да и сама история 8 марта берет свое начало с 1857 года с протестов текстильщиц в Нью-Йорке. Они требовали равных с мужчинами зарплат, улучшения условий труда, в том числе введения 10-часового рабочего дня. Клара Цеткин и Роза Люксембург появились на горизонте значительно позже.

Люди, которые называют 8 марта советским пережитком, проиграли свою информационную войну. И к сожалению, не знают толком ни украинской, ни мировой истории. Но еще более досадно, что они предпочитают не замечать проблемы женщин, живущих с ними в одно время в одной стране.

Пока не наказаны все российские преступники, совершавшие насилие над украинками... Пока стримы с вечеринок с издевательствами над девушками собирают в соцсетях большую аудиторию и сопровождаются комментариями "сами виноваты"... Пока украинские защитницы сталкиваются с предубеждениями в отдельных подразделениях из-за пола и не имеют удобной женской формы и белья... Пока у нас остаются еще сотни внутренних вызовов, отложенных на время войны, нам необходим день защиты прав женщин.

С выходным днем, с возможностью после победы Украины выйти на акцию и говорить о проблемах в обществе. Именно потому, что выдающиеся украинки боролись за национальное освобождение и равноправное положение женщин. Именно потому, что нужно знать свою историю и не отдавать ее врагу даже после 70 лет советской оккупации. Именно потому, что мы не Россия и не должны два часа слушать бред сумасшедшего деда и верить басням о гендерно нейтральном боге.

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8 мартагендерное равенствоправа женщин
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