Мы заслуженно благодарим поляков, но мы должны не менее заслуженно и искренне благодарить Румынию. Более того. Товарищ Орбан и товарищи поляки, повышая градус риторики, всегда откатывались во многом потому, что Украина граничит с адекватной в действиях и немногословной публично Румынией. Когда-нибудь об этом правильные люди скажут больше.

На выборах президента Румынии был практически идеальный кандидат – заместитель генсека НАТО Мирча Джоани. Ранее он был министром иностранных дел и де-факто основным драйвером успеха вступления Румынии в НАТО. За годы работы в Брюсселе он познакомился со всеми первыми, вторыми и лицами, которые придут на смену первым и вторым. В момент, когда нужно эффективно играть во внешней политике и обороне, более подготовленного человека представить сложно. И в сентябре он был потенциальным лидером гонки.

Но румынский народ решил, что в этом нет доблести, потому что слишком просто. Чему способствовали коллективные усилия разных политиков по потоплению рейтинга Джоани. В результате Румыния оказалась перед выбором, от которого немного вздрогнула.

Итоги первого тура начали оспариваться с перспективой пересчета, а на парламентских выборах правящая партия сразу показала более уверенный результат, чем ее лидер неделю назад.

Чем грозят возможные политические брожения в Бухаресте? Во-первых, это может негативно отразиться на процессах в Молдове, где через полгода важнейшие парламентские выборы. Во-вторых, это может подвесить (не сломать, а добавить неопределенности) в отношениях с Украиной. Там, где раньше все было гладко и предсказуемо. Как следствие, это увидит товарищ Орбан и товарищи поляки. Которые станут более агрессивно делать нам нервы.

В Румынии к Вашингтону прислушивались очень чутко. Особого бардака по важным вопросам там не должны допустить. Но все бывает.

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