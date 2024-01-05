На мой взгляд, законопроект в целом приемлем и целесообразно проголосовать его за основу. Однако есть моменты, которые следует исправить

1. Предельный срок службы 36 месяцев. Совершенно правильная норма, без которой вообще мало шансов успешно осуществить большую мобилизацию. Срок службы 36 месяцев – к сожалению, объективно не можем себе позволить меньше, иначе придется уже в текущем году дембельнуть больше людей, чем успеем подготовить им на замену.

Единственное, что, по моему мнению, категорически требует изменения – это "уравниловка" службы "на нуле" и в тылу. 36 месяцев даже очень тяжелой и крайне необходимой для фронта работы в ремонтном батальоне, логистике или штабе – совсем не то же, что 36 месяцев в Авдеевке или Крынках.

Если предлагаемую норму дополнить тем, что каждый день непосредственного участия в боях засчитывается за 2 или даже 3 дня службы, тогда все станет на места. При этом технически проблем с учетом дней нет – их все равно учитывают финчасти каждой ВЧ, поскольку за дни на нуле и не на нуле идет разная оплата.

Также это сделает "большой дембель" не одномоментным (что было бы крайне рискованным), а растянутым во времени, потому что на нуле люди провели очень неодинаковое время. Считаю это очень существенным дополнением, которое сделает норму о предельном сроке службы до конца рабочей и правильной.

2. Наказание за избегание учета. По-моему, отнюдь не чрезмерны. Напротив, я бы их ужесточил еще одной нормой: все перечисленные в законопроекте административные взыскания применял бы только один раз, а повторное нарушение квалифицировал бы как уголовное, с той же санкцией, которую новый законопроект предлагает за отказ от прохождения ВЛК.

3. Однако в нынешнем виде эти нормы не просто позволяют военкомам злоупотребления, а буквально приглашают злоупотреблять. Я понимаю, почему админсанкции за уклонение будут накладывать единолично военкомы. В нормальной жизни это должны делать суды. Однако в нашей реальной ситуации если мы завалим суды тысячами дел уклоняющихся, судебная система коллапсирует через неделю. Так что действительно другого выхода нет.

Но если уж мы даем военкомам в руки такое "термоядерное оружие", следует позаботиться о защите от злоупотреблений. Необходимо дополнить законопроект нормами о:

- возможность и механизм быстрого обжалования наложенных админсанкций. Притом обжалование не у самого военкома или его начальника, а в независимой инстанции (судебной или какой-то другой – отдельный вопрос, требующий проработки).

- уголовное наказание за незаконное наложение санкций.

Не зря в "Отче наш" сказано "и не дай нам соблазн сверх наших сил". Военкомы – тоже люди, и стоит лишить их лишних соблазнов, так будет лучше для всех включительно с ними же самими.

4. Также, к сожалению, наболела проблема внедрения строгой ответственности за нарушение ведения учета не только со стороны военнообязанного, но так же и со стороны ТЦК. В настоящее время распространена позорная практика "потери документов" в ТЦК, в частности, документов о бронировании, при этом часто трудно сказать, когда речь о "простом" бардаке и служебной халатности, а когда о сознательном злоупотреблении с целью выполнить план призыва с помощью таких "маленьких невинных махинаций" ". За потерю документов, от которых в прямом смысле может зависеть жизнь и свобода человека, пока никакой ответственности нет, и сделать что-либо военному-нарушителю нереально.

Новый закон должен урегулировать отношения военнообязанного с государством, а урегулирование предполагает увеличение ответственности с обеих сторон, а не только с одной. В итоге это как раз поможет выполнить план призыва, потому что изменит отношение общества к ТЦК и военкомов (как когда-то удалось существенно изменить отношение общества к патрульной полиции в ходе ее реформы).

5. Предлагаемое правительством отмена категории "ограниченно пригодный". Возможно, я чего-то не знаю, вполне допускаю это. Однако пока я не могу понять смысл этого новшества.

Если сейчас есть люди, которым вообще нельзя служить, есть люди которым состояние здоровья позволяет служить в тыловых частях, но не воевать, и те, кому можно любые нагрузки, то новая норма предлагает поделить всех на "достойных" и "негодных". ". То есть если ты уже в общем годен, значит можешь не просто служить, но и ползти по-пластунски под огнем, прыгать в бронику, пешком наматывать десятки км с полной выкладкой и т.д.

Сорри, но это выглядит мягко нереалистичным с медицинской точки зрения. Если считать "пригодными" только тех, кто может выдержать все, тогда у нас пригодных окажется гораздо меньше минимальной потребности армии. Если же наоборот, все кто сейчас ограниченно пригодными, вдруг "станут" пригодными для боевых действий – будем иметь кучу небоевых потерь, ничем не оправданных и без пользы для дела.

На мой взгляд, это новшество следует изъять, и оставить нынешнюю градацию из трех категорий годности.

6. Необходимость прохождения ВЛК лицами, заведомо не подлежащими призыву в настоящее время, просто "для более полного охвата учетом". Люди, имеющие отсрочку, броню, или признанные ВЛК непригодными без возможности вылечиться, не имеют каждые полгода обременять собой и без того перегружены ВЛК, это тупо и не приносит никакой пользы, зато сильно усложняет и работу системы, которая и без того едва справляется с своими объемами работы.

Вот когда срок отсрочки или брони истекает – тогда и следует пройти ВЛК, за отказ от чего закон вполне правильно устанавливает уголовное наказание.

7. Вопросы спецучета пенсионеров МВД, СБУ, СЗРУ и ряда других правоохранительных органов и спецслужб.

Я, к сожалению, недостаточно знаю правовую сторону вопроса, чтобы сказать, обязательно урегулировать этот вопрос именно в новом законе, можно ли это отрегулировать на уровне подзаконных нормативных актов. Но саму по себе проблему считаю очень острой, и решить ее нужно как можно скорее.

Речь о десятках тысяч мужчин в возрасте от 40 до 60, в хорошей физической форме, с навыками физподготовки и владения оружием, которые не могут быть призваны в ВСУ, потому что после выхода в отставку из правоохранительных структур или спецслужб стоят на учете именно там, и могут быть призванными только туда. Эти структуры переполнены, не имеют проблем с комплектацией, и не призывают своих отставников – потому что не нуждаются. А в ВСУ их призвать не могут, потому что они "особые" и не подлежат ни общему призыву, ни всеобщему военному учету.

Эта практика неприемлема для нашей ситуации, когда мы ведем большую войну, где основную роль играет именно массовая армия из мобилизованных граждан, а спецслужбам отведена лишь небольшая специфическая роль согласно их специализации.

По-моему, с вышеперечисленными поправками новый закон станет именно тем, что нам сейчас нужно (а точнее, требовалось еще год назад, а сейчас уже просто "горит").

Особенно критическими считаю предложения 1, 3 и 5, без них новый закон, по-моему, может просто не заработать как следует, а где в чем даже навредить.

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