Закон о мобилизации: семь правок, без которых он может навредить
1. Предельный срок службы 36 месяцев. Совершенно правильная норма, без которой вообще мало шансов успешно осуществить большую мобилизацию. Срок службы 36 месяцев – к сожалению, объективно не можем себе позволить меньше, иначе придется уже в текущем году дембельнуть больше людей, чем успеем подготовить им на замену.
Единственное, что, по моему мнению, категорически требует изменения – это "уравниловка" службы "на нуле" и в тылу. 36 месяцев даже очень тяжелой и крайне необходимой для фронта работы в ремонтном батальоне, логистике или штабе – совсем не то же, что 36 месяцев в Авдеевке или Крынках.
Если предлагаемую норму дополнить тем, что каждый день непосредственного участия в боях засчитывается за 2 или даже 3 дня службы, тогда все станет на места. При этом технически проблем с учетом дней нет – их все равно учитывают финчасти каждой ВЧ, поскольку за дни на нуле и не на нуле идет разная оплата.
Также это сделает "большой дембель" не одномоментным (что было бы крайне рискованным), а растянутым во времени, потому что на нуле люди провели очень неодинаковое время. Считаю это очень существенным дополнением, которое сделает норму о предельном сроке службы до конца рабочей и правильной.
2. Наказание за избегание учета. По-моему, отнюдь не чрезмерны. Напротив, я бы их ужесточил еще одной нормой: все перечисленные в законопроекте административные взыскания применял бы только один раз, а повторное нарушение квалифицировал бы как уголовное, с той же санкцией, которую новый законопроект предлагает за отказ от прохождения ВЛК.
3. Однако в нынешнем виде эти нормы не просто позволяют военкомам злоупотребления, а буквально приглашают злоупотреблять. Я понимаю, почему админсанкции за уклонение будут накладывать единолично военкомы. В нормальной жизни это должны делать суды. Однако в нашей реальной ситуации если мы завалим суды тысячами дел уклоняющихся, судебная система коллапсирует через неделю. Так что действительно другого выхода нет.
Но если уж мы даем военкомам в руки такое "термоядерное оружие", следует позаботиться о защите от злоупотреблений. Необходимо дополнить законопроект нормами о:
- возможность и механизм быстрого обжалования наложенных админсанкций. Притом обжалование не у самого военкома или его начальника, а в независимой инстанции (судебной или какой-то другой – отдельный вопрос, требующий проработки).
- уголовное наказание за незаконное наложение санкций.
Не зря в "Отче наш" сказано "и не дай нам соблазн сверх наших сил". Военкомы – тоже люди, и стоит лишить их лишних соблазнов, так будет лучше для всех включительно с ними же самими.
4. Также, к сожалению, наболела проблема внедрения строгой ответственности за нарушение ведения учета не только со стороны военнообязанного, но так же и со стороны ТЦК. В настоящее время распространена позорная практика "потери документов" в ТЦК, в частности, документов о бронировании, при этом часто трудно сказать, когда речь о "простом" бардаке и служебной халатности, а когда о сознательном злоупотреблении с целью выполнить план призыва с помощью таких "маленьких невинных махинаций" ". За потерю документов, от которых в прямом смысле может зависеть жизнь и свобода человека, пока никакой ответственности нет, и сделать что-либо военному-нарушителю нереально.
Новый закон должен урегулировать отношения военнообязанного с государством, а урегулирование предполагает увеличение ответственности с обеих сторон, а не только с одной. В итоге это как раз поможет выполнить план призыва, потому что изменит отношение общества к ТЦК и военкомов (как когда-то удалось существенно изменить отношение общества к патрульной полиции в ходе ее реформы).
5. Предлагаемое правительством отмена категории "ограниченно пригодный". Возможно, я чего-то не знаю, вполне допускаю это. Однако пока я не могу понять смысл этого новшества.
Если сейчас есть люди, которым вообще нельзя служить, есть люди которым состояние здоровья позволяет служить в тыловых частях, но не воевать, и те, кому можно любые нагрузки, то новая норма предлагает поделить всех на "достойных" и "негодных". ". То есть если ты уже в общем годен, значит можешь не просто служить, но и ползти по-пластунски под огнем, прыгать в бронику, пешком наматывать десятки км с полной выкладкой и т.д.
Сорри, но это выглядит мягко нереалистичным с медицинской точки зрения. Если считать "пригодными" только тех, кто может выдержать все, тогда у нас пригодных окажется гораздо меньше минимальной потребности армии. Если же наоборот, все кто сейчас ограниченно пригодными, вдруг "станут" пригодными для боевых действий – будем иметь кучу небоевых потерь, ничем не оправданных и без пользы для дела.
На мой взгляд, это новшество следует изъять, и оставить нынешнюю градацию из трех категорий годности.
6. Необходимость прохождения ВЛК лицами, заведомо не подлежащими призыву в настоящее время, просто "для более полного охвата учетом". Люди, имеющие отсрочку, броню, или признанные ВЛК непригодными без возможности вылечиться, не имеют каждые полгода обременять собой и без того перегружены ВЛК, это тупо и не приносит никакой пользы, зато сильно усложняет и работу системы, которая и без того едва справляется с своими объемами работы.
Вот когда срок отсрочки или брони истекает – тогда и следует пройти ВЛК, за отказ от чего закон вполне правильно устанавливает уголовное наказание.
7. Вопросы спецучета пенсионеров МВД, СБУ, СЗРУ и ряда других правоохранительных органов и спецслужб.
Я, к сожалению, недостаточно знаю правовую сторону вопроса, чтобы сказать, обязательно урегулировать этот вопрос именно в новом законе, можно ли это отрегулировать на уровне подзаконных нормативных актов. Но саму по себе проблему считаю очень острой, и решить ее нужно как можно скорее.
Речь о десятках тысяч мужчин в возрасте от 40 до 60, в хорошей физической форме, с навыками физподготовки и владения оружием, которые не могут быть призваны в ВСУ, потому что после выхода в отставку из правоохранительных структур или спецслужб стоят на учете именно там, и могут быть призванными только туда. Эти структуры переполнены, не имеют проблем с комплектацией, и не призывают своих отставников – потому что не нуждаются. А в ВСУ их призвать не могут, потому что они "особые" и не подлежат ни общему призыву, ни всеобщему военному учету.
Эта практика неприемлема для нашей ситуации, когда мы ведем большую войну, где основную роль играет именно массовая армия из мобилизованных граждан, а спецслужбам отведена лишь небольшая специфическая роль согласно их специализации.
По-моему, с вышеперечисленными поправками новый закон станет именно тем, что нам сейчас нужно (а точнее, требовалось еще год назад, а сейчас уже просто "горит").
Особенно критическими считаю предложения 1, 3 и 5, без них новый закон, по-моему, может просто не заработать как следует, а где в чем даже навредить.