Речь идет, в частности, об Агентстве оборонных закупок – оно покупает оружие. И Государственном операторе тыла – его специалисты заботятся о продовольствии, одежде и других, необходимых ВСУ вещах. Оба агентства молоды, сформированы в начале полномасштабного вторжения – не в последнюю очередь благодаря усилиям Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины. Для эффективной работы этих агентств (читаем – прозрачного и подотчетного расходования государственных денег) важен незаангажированный надзор. Это и требование наших реалий жизни, и еще один шаг к реформированию сферы безопасности и обороны по стандартам НАТО.

В наблюдательных советах обоих агентств будут и представители государства, и независимые члены. Независимых членов будут выбирать из кандидатов из Украины, США, Великобритании, Польши, Германии, Франции, Дании, Литвы, Норвегии, Турции и Чехии. И это тоже важно, ведь работу агентств должны мониторить представители стран-членов НАТО, у которых есть опыт в оборонных закупках. И эти наблюдательные советы будут иметь вполне реальные рычаги влияния. Так, наблюдательный совет Агентства оборонных закупок сможет согласовывать стратегии и финпланы, контролировать эффективность работы директора и формирование пула его заместителей. Теперь осталось дождаться конкурса и посмотреть на профайлы тех, кого изберу, – для понимания квалификации и компетенций.

НАКО была первой общественной организацией, которая начала продвигать внедрение стандартов корпоративного управления в секторе обороны. К реформе Укроборонпрома мы были приобщены еще с 2017 года. Требовали создания наблюдательного совета концерна и даже отказывались на короткое время в 2018 году от сотрудничества, когда президент Порошенко тормозил процессы по его созданию. Даже достигнув своей цели и получив наблюдательный совет с одним иностранцем – американцем, бывшим чиновником Пентагона Энтони Тетером, – мы настаивали на изменении правил функционирования совета. Поскольку он в большей степени остался формальностью между реальным органом корпоративного управления с надлежащим доступом к информации и рычагами принятия решений.

Так, например, генеральный директор Укроборонпрома продолжал назначать и контролировать президент Украины.

Большинство помнит скандал "Свинарчук-гейт" – печально известное завершение каденции президента Порошенко, который вместо того, чтобы дать шанс корпоративному управлению, реализовал ручной контроль над оборонной промышленностью с помощью своего кума.

Кроме наблюдательного совета, другим стандартом корпоративного управления, который удалось продвинуть в оборонке, было проведение ежегодного независимого аудита Укроборонпрома по международным стандартам. Неудивительно, что результаты первого аудита были отрицательными. Однако с тех пор аудит повторялся каждый год, что постепенно выводило финансовую отчетность на новый уровень. Уже при каденции президента Зеленского был принят закон о корпоратизации Укроборонпрома, который мы помогали писать и продвигали. Наблюдательный совет приобрел реальные полномочия, а сам концерн ликвидировали и заменили на АО "Украинская оборонная промышленность".

И появление наблюдательных советов в Агентстве оборонных закупок и у Государственного оператора тыла – логическое продолжение этой работы. Которая, несмотря ни на что, происходит и непосредственно во время полномасштабного вторжения. Пусть и с опозданием, главное, чтобы ко всем этим процессам реально привлекались представители гражданского общества.

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