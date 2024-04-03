Если кто-то скажет, что мужчины старше 60 неспособны воевать – это будет большой ложью

Принято решение мобилизовывать более молодых. Это – безусловно тяжелое решение для власти и в политическом, и в человеческом смыслах. Теперь риск смерти или увечья нависает над большим количеством тех, кому нужно жить для того, чтобы Украина, и с ней все здоровое человечество, существовала.

В связи с этим хочу выразить свое удивление, почему мы бросаем вперед молодых, но запрещаем служить тем, кому за 60?

Ко мне в подразделение просятся многие мужчины такого возраста с крепким здоровьем, имеющие серьезный боевой опыт или уникальные инженерные знания. ДОБРОВОЛЬНО просятся. Но я им вынужден отказать, потому что таков закон. Зато мне законодатели предлагают ПРИНУДИТЕЛЬНО мобилизовывать тех, кто знаний и опыта не имеют. Почему так?

Почему мы не используем этот ресурс?

Если кто-то скажет, что мужчины старше 60 неспособны воевать – это будет большой неправдой. И, более того, в законодательстве УЖЕ есть норма, которая и предусматривает их службу! С единственным "но" – если они уже военнослужащие.

То есть если военнослужащему исполнилось 60, но он имеет высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой им должности, признан военно-врачебной комиссией годным по состоянию здоровья для прохождения военной службы, то по его просьбе он может быть оставлен на военной службе сверх предельного возраста.

Но если, к примеру, он увольняется в 60, отдыхает месяц, а потом идет обратно проситься в армию – нет, нельзя, уже нельзя. Нонсенс? Нонсенс!

Который стоит нам слишком дорого.

Прошу ответственных лиц в ВР и в причастных ведомствах опомниться и разрешить служить всем сверх предельного возраста, если у них есть эта "высокая профессиональная подготовка, опыт практической работы" и соответствующее заключение ВВК.

У нас нет морального права пренебрегать такими людьми.

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